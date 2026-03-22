SUA vinovată de explozia din Bahrain. O rachetă Patriot a provocat incidentul cu zeci de răniți dintr-un cartier rezidențial

Explozia a rănit zeci de civili și a distrus locuințe, la zece zile de la începerea războiului împotriva Iranului, potrivit unei analize realizate de cercetători universitari și examinată de Reuters.

SUA și Bahrain au dat vina pe Iran

Atât Bahrainul, cât și Washingtonul au dat vina pe un atac cu drone iraniene pentru explozia din 9 martie, despre care regatul din Golf a declarat că a rănit 32 de persoane, inclusiv copii, unii dintre ei grav.

Comentând în ziua atacului, Comandamentul Central al SUA a declarat pe X că o dronă iraniană a lovit un cartier rezidențial din Bahrain.

Bahrain recunoaște că incidentul a fost provocat de SUA

Răspunzând la întrebările Reuters, Bahrain a recunoscut sâmbătă pentru prima dată că o rachetă Patriot a fost implicată în explozia deasupra cartierului Mahazza de pe insula Sitra, situată în largul capitalei Manama și care găzduiește, de asemenea, o rafinărie de petrol.

Un purtător de cuvânt al guvernului din Bahrain a afirmat că racheta a interceptat cu succes o dronă iraniană în aer, salvând vieți. „Daunele și rănile suferite nu au fost rezultatul unui impact direct la sol al rachetei Patriot sau al dronei iraniene”.

Nici Bahrainul, nici Washingtonul nu au furnizat dovezi că o dronă iraniană a fost implicată în incidentul de la Mahazza.

Utilizarea armamentului costisitor și avansat pentru a se apăra împotriva atacurilor cu drone mult mai ieftine a fost o caracteristică definitorie a războiului. Incidentul evidențiază riscurile și limitările acestei strategii: explozia puternicului Patriot, indiferent dacă a interceptat sau nu o dronă, a contribuit la pagube și victime pe scară largă, în timp ce apărarea aeriană a Bahrainului nu a reușit să prevină atacurile din acea noapte asupra rafinăriei de petrol din apropiere, care a declarat forță majoră câteva ore mai târziu.

SUA implicată și în alte atacuri civile

Ca răspuns la întrebările trimise Casei Albe, un înalt oficial american a declarat că Statele Unite „distrug” capacitatea Iranului de a lansa sau produce drone și rachete. „Vom continua să abordăm aceste amenințări la adresa țării noastre și a aliaților noștri”, a spus oficialul, adăugând că armata americană „nu vizează niciodată civilii”. Oficialul nu a răspuns la întrebări specifice despre atacul rachetei Patriot.

Pe 28 februarie, în prima zi a atacurilor SUA asupra Iranului, o școală de fete din Iran a fost lovită direct. Anchetatorii de la Departamentul Apărării al SUA consideră că forțele americane sunt probabil responsabile, a raportat pentru prima dată Reuters, posibil din cauza datelor de țintire învechite, au declarat anterior două surse americane agenției de știri.

Un videoclip cu urmările exploziei de la Mahazza din Bahrain, verificat de Reuters, arată moloz în jurul caselor, un strat gros de praf pe străzi, un bărbat rănit și locuitori care țipă.

Atât Bahrainul, cât și Statele Unite operează baterii de apărare aeriană Patriot în regat, un aliat apropiat al SUA situat în Golful Persic, care găzduiește Flota a V-a a Marinei SUA, împreună cu comandamentul naval regional al SUA.

În noaptea exploziei din Mahazza, rafinăria din Sitra a fost ținta unui atac iranian, potrivit companiei naționale de petrol din Bahrain, Bapco. Imaginile video arată fumul care se ridică de la instalație în dimineața zilei de 9 martie.

Bahrainul nu a precizat de ce nu a menționat implicarea unui sistem Patriot la momentul respectiv.

Produs de Raytheon, parte a RTX Corp. RTX, Patriot este principalul sistem de interceptare a aeronavelor și rachetelor cu rază de acțiune medie-mare al Armatei SUA și constituie coloana vertebrală a apărării aeriene a SUA și a aliaților.

Guvernul din Bahrain a refuzat să precizeze dacă racheta care a explodat pe 9 martie a fost lansată de propriile forțe sau de Statele Unite.

Cercetători americani au descoperit cine este vinovatul

Însă cercetătorii asociați Sam Lair și Michael Duitsman, precum și profesorul Jeffrey Lewis de la Institutul de Studii Internaționale Middlebury din Monterey au concluzionat, cu un grad de încredere de la moderat la ridicat, că racheta suspectă a fost probabil lansată de la o baterie Patriot americană situată la aproximativ 7 km sud-vest de cartierul Mahazza.

Concluziile celor trei cercetători americani specializați în muniții și informații din surse deschise, prezentate aici pentru prima dată, s-au bazat pe analiza imaginilor din surse deschise și a imaginilor satelitare comerciale.

Bahrain, un mic stat din Golf, joacă un rol esențial în asigurarea securității Strâmtorii Ormuz, punctul strategic prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial și care a fost închis aproape în totalitate de Iran, provocând perturbări fără precedent în aprovizionarea mondială cu petrol.