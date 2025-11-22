Aliații Ucrainei încearcă să „întărească” planul de pace american la G20, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra Kievului

Ucraina, prinsă între presiuni și promisiuni: aliații vor să „întărească” planul de pace al SUA la G20

Summitul G20 din Africa de Sud debutează sub tensiune, în timp ce aliații Ucrainei analizează un plan de pace american descris de mulți drept favorabil Moscovei. Președintele Zelenski avertizează că țara sa trece prin „unul dintre cele mai dificile momente din istorie”, în timp ce Washingtonul presează Kievul să accepte condiții pe care anterior le respinsese categoric, potrivit BBC.

Presiune intensă asupra Kievului înainte de G20

Aliații occidentali încearcă să contureze o versiune mai dură a planului de pace propus de SUA, a anunțat premierul britanic Keir Starmer, înaintea deschiderii summitului G20 din Africa de Sud. Declarația sa vine la doar o zi după ce Volodimir Zelenski a vorbit despre „o perioadă critică” pentru Ucraina, în contextul presiunilor tot mai vizibile de a accepta termenii înaintați de Washington.

Zelenski a discutat telefonic cu Starmer, precum și cu liderii Franței și Germaniei, încercând să consolideze frontul diplomatic european. Premierul britanic a subliniat că „prietenii și partenerii Ucrainei” urmăresc un singur obiectiv: o pace durabilă.

Nici Donald Trump, nici Vladimir Putin nu participă la summit – un detaliu simbolic, dar care nu reduce miza discuțiilor.

Ce conține planul de pace al SUA: concesii majore pentru Rusia

Proiectul, scurs în presă, include puncte respinse anterior de Kiev, precum cedarea unor zone din est pe care Ucraina încă le controlează. De asemenea, planul obligă Ucraina să își reducă armata și să renunțe la aderarea la NATO – una dintre cerințele constante ale Kremlinului.

Washingtonul a trimis săptămâna aceasta oficiali ai Pentagonului la Kiev pentru discuții pe marginea documentului.

În Europa, reacțiile sunt rezervate. Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a calificat situația drept „un moment extrem de periculos”, subliniind că doar Ucraina poate decide termenii finali ai unui acord.

Trump pune presiune: „Zelenski va trebui să aprobe planul”

Președintele Trump a avertizat că fără acceptarea propunerilor SUA, Ucraina riscă să piardă și mai mult teritoriu „în scurt timp”. El a stabilit chiar și un termen-limită: Ziua Recunoștinței.

Cu toate acestea, administrația americană respinge acuzațiile că ar fi ocolit Kievul în elaborarea documentului, afirmând că acesta a fost conceput după discuții directe cu oficialii ucraineni.

Rusia spune că planul poate fi o „bază”, dar nu renunță la ofensivă

Vladimir Putin a confirmat că propunerea americană a ajuns la Kremlin și că ar putea servi drept punct de pornire pentru negocieri. În același timp, a reiterat că Rusia este pregătită să continue lupta.

Pe teren, Moscova avansează lent, dar constant, în estul Ucrainei, în ciuda pierderilor majore raportate.

Un Kiev prins între pierderea demnității și pierderea sprijinului american

Într-o apariție de zece minute în fața biroului prezidențial, Zelenski a avertizat asupra riscului de „divizare și slăbire” a Ucrainei prin impunerea unui acord nefavorabil. Liderul ucrainean recunoaște că se află într-un echilibru fragil: „suntem între a pierde demnitatea și a risca să pierdem un partener esențial”.

Planul american prevede retragerea Ucrainei din zonele controlate în estul regiunii Donețk, acordând Rusiei control de facto asupra Donețkului, Luganskului și peninsulei Crimeea. În schimb, Kievul ar primi „garanții de securitate” neprecizate, iar Rusia ar fi treptat reintegrată în economia globală și chiar în fostul G8.