Camaro și Mustang, din filme-cult pe drumuri legendare

Epoca filmelor de tip road movie a dus această relație la un alt nivel. Drumul deschis, motorul turat, peisajele impresionante și Route 66 au devenit fundalul unor povești despre evadare și căutare personală. În acest context, anumite modele auto au intrat definitiv în istoria cinematografiei.

Un exemplu emblematic este Chevrolet Camaro Z/28 Coupé din 1968, prezent în filmul „Aloha Bobby and Rose” (1975). Pelicula spune povestea a doi tineri care aleg să-și scrie propriile reguli, într-o cursă în care Camaro devine simbolul suprem al libertății. Asocierea dintre Z/28 și ideea de drum fără întoarcere a fixat acest model ca una dintre cele mai autentice reprezentări ale spiritului Route 66 din cinematografia americană.

La polul opus, dar la fel de puternic, se află Ford Mustang Mach 1, o mașină care a întruchipat forța, stilul și masculinitatea sofisticată. În „Diamonds Are Forever” (1971), James Bond, interpretat de Sean Connery, conduce un Mustang Mach 1 într-o urmărire devenită referință.

Mitologia automobilului Mustang se consolidează și mai puternic în „Gone in 60 Seconds” (1974), versiunea originală. Aici, Mach 1 devine obiectul unei obsesii masculine.

Aceste apariții reflectă o perioadă în care cinematografia trata mașina ca pe un personaj cu identitate proprie. Camaro și Mustang au devenit, astfel, repere culturale recunoscute de generații, păstrându-și semnificația până astăzi.

Din această moștenire cinematografică și istorică se naște colecția Camaro vs. Mustang, un proiect editorial dedicat celor care apreciază filmele clasice, automobilele de colecție și plăcerea lucrurilor construite în timp. Colecția se lansează în România, marcând prima lansare din Europa și propune o experiență diferită: realizarea, pas cu pas, a două machete emblematice: Chevrolet Camaro Z/28 și Ford Mustang Mach 1.

Seria este formată din 20 de numere, fiecare revistă fiind însoțită de piese detaliate, articole documentare și instrucțiuni clare de asamblare. Rezultatul final constă în două mașini complete, realizate la scara 1:18, cu o lungime de aproximativ 26 cm, montate pe stative de expunere.

Colecția Camaro vs. Mustang va fi disponibilă la chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei începând de joi, 15 ianuarie, două numere pe lună, la prețul de 69,99 lei/număr.