Suspectul ucrainean în cazul sabotajului Nord Stream declară greva foamei într-o închisoare italiană

Această evoluție adaugă un alt strat la cazul complex care implică exploziile nerezolvate din 2022 ale Nord Stream, care au distrus conductele cheie care leagă Rusia și Germania.

În octombrie, un tribunal italian a confirmat cererea Germaniei de extrădare a suspectului, identificat anterior cu numele complet Serhii Kuznetsov, confirmând o decizie anterioară.

Fostul ofițer ucrainean rămâne într-o închisoare de maximă siguranță din Italia, în timp ce echipa sa de apărare pregătește un recurs final în fața Curții de Casație, cea mai înaltă instanță din Italia, care se așteaptă să se pronunțe în câteva săptămâni.

„Apărarea a informat autoritățile competente cu privire la greva foamei”, a declarat avocatul suspectului, Nicola Canestrini, într-un comunicat. El a adăugat că clientul său cere respectarea „drepturilor sale fundamentale, inclusiv dreptul la hrană adecvată, un mediu sănătos, condiții de detenție demne și tratament egal cu ceilalți deținuți în ceea ce privește vizitele familiei și accesul la informații”.

Potrivit lui Canestrini, Kuznetsov refuză să mănânce din 31 octombrie, susținând că mesele oferite sunt „inadecvate stării sale de sănătate”.

Ombudsmanul ucrainean Dmitro Lubinets a declarat, marți, că un reprezentant al biroului său va încerca să investigheze personal detenția lui Kuznetsov, după ce a primit rapoarte de la avocatul său cu privire la condiții inumane. „Astfel de circumstanțe sunt inacceptabile și contravin Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale”, a scris Lubinets.

Lubinets a declarat că a făcut apel la ombudsmanul italian și că un reprezentant ucrainean va încerca să acceseze miercuri locul de detenție al lui Kuznetsov pentru a evalua condițiile.

Poliția italiană l-a arestat pe Kuznetsov pe 21 august în baza unui mandat de arestare european emis de Germania, ai cărei procurori îl suspectează de coordonarea operațiunii de aruncare în aer a conductelor.

Autoritățile poloneze au reținut un alt cetățean ucrainean, identificat ca Volodimirr Z., în orașul Pruszkow, pe 30 septembrie, tot în baza unui mandat german pentru acuzații similare.

Instanța poloneză a respins ulterior extrădarea sa în Germania, premierul polonez Donald Tusk declarând ulterior că suspectul a fost eliberat din arest.

Conducta Nord Stream 2, care nu a devenit niciodată operațională, a fost mult timp un punct fierbinte în politica energetică europeană. Chiar înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, criticii au afirmat că aceasta a adâncit dependența Germaniei de gazul rusesc și a subminat securitatea energetică europeană.

Kievul a negat orice implicare în presupusul sabotaj și a declarat că nu va interveni în procedurile de extrădare din țările UE.

(sursa: Mediafax)