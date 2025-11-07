Sute de zboruri din SUA, anulate din cauza blocajului guvernamental

Începând de vineri, administrația Trump va reduce zborurile la 40 de aeroporturi din toată țara cu 4% și va crește treptat reducerea la 10% până vinerea viitoare, dacă închiderea continuă, conform unui ordin de urgență al Administrației Federale a Aviației citat de CNN.

Mai multe companii aeriene importante au anulat preventiv sute de zboruri programate pentru vineri și weekend. Anulările vor avea un impact asupra companiilor aeriene similar cu cel al unei zile cu vreme nefavorabilă, a declarat un oficial al unei companii aeriene pentru CNN. Spre deosebire de o furtună, însă, acestea vor fi răspândite în mai multe orașe, spre deosebire de o regiune geografică.

Reducerea zborurilor va fi limitată la 40 de „piețe cu trafic intens", a declarat administratorul FAA, Bryan Bedford. Lista aeroporturilor menționate în ordinul FAA emis joi include cele trei hub-uri principale ale orașului New York – New York LaGuardia, New York John F. Kennedy International și Newark Liberty International.

Alte aeroporturi afectate din nord-est includ Boston Logan International, Philadelphia International și Teterboro din New Jersey.

Zborurile anulate vor crește în următoarea săptămână, începând cu o reducere de 4% a zborurilor începând de vineri la ora 6 dimineața, potrivit ordinului FAA. Reducerea va crește la 6% marți, apoi la 8% joi și până la 10% vinerea viitoare, se arată în ordin, dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt închiderii guvernului.

„Observăm semne de stres în sistem, așa că reducem în mod proactiv numărul de zboruri pentru a ne asigura că poporul american continuă să zboare în siguranță", a declarat administratorul FAA, Bedford, într-o declarație a Departamentului Transporturilor.

Delta Air Lines a anulat aproximativ 170 de zboruri regionale și principale programate pentru vineri, iar alte zboruri regionale vor fi anulate, a declarat un purtător de cuvânt al companiei aeriene pentru CNN.

United Airlines va anula preventiv aproximativ 200 de zboruri începând de vineri, aproximativ 4% din programul de vineri al companiei aeriene, care cuprinde în principal zboruri regionale. Compania aeriană a declarat că va anula din nou aproximativ 4% sâmbătă și duminică.

American Airlines a redus programul de zboruri cu 4% la 40 de aeroporturi de vineri până luni, ceea ce înseamnă aproximativ 220 de zboruri anulate în fiecare zi, potrivit purtătorului de cuvânt al companiei aeriene, Sarah Jantz. „Chiar și cu aceste anulări, intenționăm să operăm aproximativ 6.000 de zboruri zilnice", a declarat Jantz pentru CNN.

Aproximativ 100 de zboruri Southwest Airlines vor fi anulate vineri, a declarat compania aeriană. Un purtător de cuvânt al Southwest a îndemnat Congresul să „rezolve imediat impasul" și a declarat că compania aeriană stabilește ajustările de program necesare pentru a respecta reducerile de zboruri impuse de FAA.

„Dacă zburați vineri sau în următoarele zece zile și trebuie să ajungeți la destinație sau nu doriți să rămâneți blocat, vă recomand să rezervați un bilet de rezervă la o altă companie aeriană", a postat Barry Biffle, CEO al Frontier Airlines, pe Instagram.

„Nu rezervați un bilet de bază. De exemplu, rezervați un bilet Economy la Frontier, astfel încât să puteți reutiliza valoarea biletului, deoarece modificările sunt gratuite sau puteți obține un credit", a scris Biffle. „Dacă zborul dvs. este anulat, șansele de a rămâne blocat sunt mari, așa că aș rezerva pur și simplu un bilet de rezervă la o altă companie aeriană."

American, Delta, Southwest, United și Frontier oferă toate derogări pentru a permite pasagerilor care nu doresc să zboare să își schimbe biletele fără taxe.

Companiile aeriene vor fi obligate să ramburseze pasagerilor costul zborurilor anulate, dar nu vor acoperi alte costuri, cum ar fi cazarea la hotel, ceea ce, potrivit FAA, este procedura normală atunci când o companie aeriană nu este vinovată pentru întârzierea sau anularea zborului.

Blocajul, care a început pe 1 octombrie, a împiedicat mulți angajați federali să fie plătiți.

Controlorii de trafic aerian și agenții de securitate ai Administrației Transporturilor sunt considerați angajați esențiali și se așteaptă ca aceștia să meargă la muncă în timpul închiderii. Dar ei nu sunt plătiți, iar unii au fost nevoiți să găsească alte surse de venit pentru a-și plăti facturile.

„Controlorii demisionează în fiecare zi din cauza duratei prelungite a închiderii", a declarat Nick Daniels, președintele Asociației Naționale a Controlorilor de Trafic Aerian. „De asemenea, ne lipsesc 400 de controlori – mai puțini decât în timpul închiderii din 2019."

Conform unei analize CNN, de la începutul închiderii au fost raportate peste 450 de posturi vacante în cadrul FAA.

Cu cât blocajul durează mai mult, cu atât pot apărea mai multe riscuri – mai ales că controlorii rămân fără salariu pentru o perioadă mai lungă, a declarat liderul sindicatului la începutul acestei săptămâni. Dar oficialii federali spun că reducerea numărului de zboruri va îmbunătăți siguranța.

„Cu fiecare zi care trece, ziua de mâine este mai puțin sigură decât cea de azi", a declarat Daniels pentru CNN.

Însă reducerile de zboruri recent anunțate vor contribui la menținerea siguranței, a declarat joi șeful Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor.

