Cine e tânărul misterios din fotografia care a ajuns virală după jaful de la Luvru

Pedro Elias Garzon Delvaux, în vârstă de 15 ani, a realizat că fotografia făcută de Associated Press cu el la Luvru în ziua jafului bijuteriilor coroanei a atras milioane de vizualizări, iar primul său instinct nu a fost să se grăbească să intre online și să se demaste. Dimpotrivă. Fan al lui Sherlock Holmes și Hercule Poirot, care locuiește cu părinții și bunicul său în Rambouillet, la vest de Paris, Pedro a decis să intre în jocul suspansului mondial.

În timp ce teoriile se învârteau în jurul străinului îmbrăcat elegant din fotografia „Fedora Man” – detectiv, informator, fals AI – el a decis să rămână tăcut și să observe.

„Nu am vrut să spun imediat că eram eu”, a spus el. „Această fotografie este învăluită în mister, așa că trebuie să o faci să dureze”.

Pentru singurul său interviu în persoană de când acea fotografie l-a transformat într-o curiozitate internațională, el a apărut în fața camerelor AP la domiciliul său, la fel cum a făcut-o în acea duminică: cu o pălărie fedora, un veston Yves Saint Laurent împrumutat de la tatăl său, o jachetă aleasă de mama sa, o cravată îngrijită, pantaloni Tommy Hilfiger și un ceas rusesc restaurat, deteriorat de război.

Pălăria fedora, așezată într-un anumit unghi, este omagiul său adus eroului Rezistenței franceze, Jean Moulin.

Când îl vezi, este un adolescent inteligent și amuzat, care a ajuns, din întâmplare, în centrul unei povești globale.

Imaginea care l-a făcut celebru era menită să documenteze locul unei crime. Trei polițiști se sprijină de o mașină argintie care blochează intrarea în Luvru, la câteva ore după ce hoții au jefuit în plină zi bijuteriile coroanei franceze. În dreapta, o siluetă solitară îmbrăcată într-un costum din trei piese trece în pas alert; o imagine de film noir într-o vânătoare modernă de oameni.

Internetul a făcut restul. „Fedora Man”, cum l-au numit utilizatorii, a fost considerat un detectiv de școală veche, un informator, un personaj Netflix sau chiar un extraterestru. Mulți erau convinși că era generat de inteligența artificială.

Pedro a înțeles de ce. „În fotografie, sunt îmbrăcat mai degrabă în stilul anilor 1940, iar noi suntem în 2025”, a spus el. „Există un contrast”.

Chiar și unele rude și prieteni au ezitat până când au zărit-o pe mama lui Pedro în fundal. Abia atunci au fost siguri: detectivul fals preferat al internetului era un băiat real. Adevărata poveste era simplă. Pedro, mama și bunicul său veniseră să viziteze Luvrul.

„Voiam să mergem la Luvru, dar era închis”, a spus el. „Nu știam că a avut loc un jaf”.

Au întrebat polițiștii de ce porțile erau închise. Câteva secunde mai târziu, fotograful AP Thibault Camus, care documenta cordonul de securitate, l-a surprins pe Pedro în plină mișcare.

„Când a fost făcută fotografia, nu știam”, a spus Pedro. „Trecusem doar pe acolo”. Patru zile mai târziu, o cunoștință i-a trimis un mesaj: „Tu ești?”. „Mi-a spus că au fost 5 milioane de vizualizări”, a spus el. „Am fost puțin surprins”. Apoi mama lui l-a sunat să-i spună că a apărut în The New York Times. „Nu se întâmplă în fiecare zi”, a spus el. Verișorii din Columbia, prietenii din Austria, prietenii familiei și colegii de clasă au urmat cu capturi de ecran și telefoane.

„Oamenii mi-au spus: «Ai devenit o vedetă»”, a spus el. „Am fost uimit că, doar cu o singură fotografie, poți deveni viral în câteva zile”.

Ținuta care a șocat zeci de milioane de oameni nu este un costum îmbrăcat pentru o vizită la muzeu. Pedro a început să se îmbrace astfel în urmă cu mai puțin de un an, inspirat de istoria secolului XX și de imaginile alb-negru ale oamenilor de stat și detectivilor îmbrăcați în costume.

„Îmi place să fiu elegant”, a spus el. „Merg la școală îmbrăcat astfel”.

Într-o mare de hanorace și adidași, el apare îmbrăcat într-un costum din trei piese. Și pălăria? Nu, aceea este un ritual aparte. Pălăria fedora este rezervată pentru weekenduri, sărbători și vizite la muzeu.La școala lui, unde nu există uniformă, stilul său a început deja să se răspândească. „Unul dintre prietenii mei a venit săptămâna aceasta cu cravată”, a spus el.

El înțelege de ce oamenii i-au atribuit un personaj de detectiv: jaf improbabil, detectiv improbabil. Îl iubește pe Poirot („foarte elegant”) și îi place ideea că o crimă neobișnuită necesită pe cineva care arată neobișnuit. „Când se întâmplă ceva neobișnuit, nu-ți imaginezi un detectiv normal”, a spus el. „Îți imaginezi pe cineva diferit”.

Acest instinct se potrivește cu lumea din care provine. Mama sa, Félicité Garzon Delvaux, a crescut într-un palat-muzeu din secolul al XVIII-lea, fiind fiica unui curator și a unei artiste, și își duce periodic fiul la expoziții.

„Arta și muzeele sunt spații de viață”, a spus ea. „Viața fără artă nu este viață”.

Pentru Pedro, arta și imaginile făceau parte din viața de zi cu zi. Așadar, când milioane de oameni au proiectat povești pe o singură imagine cu el, purtând o pălărie fedora lângă polițiști înarmați la Luvru, el a recunoscut puterea unei imagini și a lăsat mitul să respire înainte de a face un pas înainte. A păstrat tăcerea timp de câteva zile, apoi și-a schimbat profilul de Instagram din privat în public.

„Oamenii au trebuit să încerce să afle cine sunt”, a spus el. „Apoi au venit jurnaliștii și le-am spus vârsta mea. Au fost extrem de surprinși”.

Este relaxat în privința a ceea ce va urma. „Aștept ca oamenii să mă contacteze pentru filme”, a spus el, zâmbind. „Ar fi foarte amuzant”.

Într-o poveste despre furt și lacune de securitate, „Fedora Man” este un contrapunct mai blând: un adolescent care crede că arta, stilul și misterul fac parte din viața obișnuită. O singură fotografie l-a transformat într-un simbol. Întâlnirea cu el confirmă că este, în mod liniștitor, real.

„Sunt o vedetă”, spune el – mai puțin lăudăros decât experimentând, ca și cum ar încerca cuvintele așa cum încearcă o pălărie. „Voi continua să mă îmbrac așa. Este stilul meu”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)