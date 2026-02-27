Moartea lui Epstein, postată cu 38 de minute înainte de anunțul oficial: FBI nu a găsit autorul

Pe 10 august 2019, la ora 8:16 dimineața, un utilizator anonim a scris pe 4chan: „Epstein a murit acum o oră, spânzurat. Faceți o captură de ecran". Postarea a apărut cu 38 de minute înainte ca ABC News să confirme moartea lui Jeffrey Epstein. Acesta era deținut la Metropolitan Correctional Center din Manhattan, în așteptarea procesului pentru trafic sexual, scrie Express.

Documentele recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA arată că FBI a încercat să identifice sursa scurgerii. La patru zile după postare, autoritățile au citat platforma 4chan pentru a obține adresa IP a utilizatorului. Au fost emise citații și către AT&T și T-Mobile. AT&T a răspuns că nu păstrează înregistrări care să lege dispozitive specifice de adrese IP dinamice. Răspunsul T-Mobile nu a fost inclus în dosare.

Persoana a făcut patru postări în total. A folosit terminologie medicală, susținând că Epstein a fost intubat, perfuzat cu fluide și transportat la o cameră de urgență din sudul Manhattanului. Într-o postare ulterior ștearsă, utilizatorul specula că trupul lui Epstein ar fi putut fi înlocuit cu altul. „Băieți, tremur în acest moment, dar cred că l-au înlocuit", scria acesta.

Procurorii federali din Manhattan au confirmat că nu au reușit să identifice autorul postărilor. „Autorul a utilizat o adresă IP dinamică și, prin urmare, înregistrările obținute nu au dezvăluit identitatea acestuia", se arată într-o scrisoare oficială. Epstein a fost găsit mort în celula sa pe 10 august 2019. Moartea sa a fost clasificată drept sinucidere prin spânzurare.

(sursa: Mediafax)