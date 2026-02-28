Bărbații de 50 de ani îmbătrânesc mai repede decât femeile. Care este motivul?

„Substanțele chimice permanente”, cunoscute sub numele de PFAS, par să îmbătrânească mai repede bărbații de 50 și începutul anilor de 60, a constatat un nou studiu, citat de CNN.

Numite substanțe chimice permanente datorită anilor necesari pentru descompunere, perfluoroalchil și polifluoroalchil, sunt prezente în sângele a aproximativ 98% dintre americani, potrivit Academiilor Naționale de Științe, Inginerie și Medicină.

Îmbătrânirea epigenetică, o măsurare a vârstei biologice în loc de vârsta cronologică, a fost cea mai avansată la bărbați, conform studiului.

„Asocierile dintre expunerea la PFAS și îmbătrânirea epigenetică accelerată au fost cele mai puternice la bărbații cu vârste între 50 și 65 de ani”, a declarat într-un e-mail autorul principal al studiului, Xiangwei Li, profesor de epidemiologie la Facultatea de Medicină a Universității Jiao Tong din Shanghai, China.

„La bărbații mai tineri și la cei peste 65 de ani, asocierile au fost mai slabe și, în general, nesemnificative statistic”, a spus Li. „Am observat unele asocieri la femei, dar acestea au fost în general mai mici și mai puțin consistente decât cele observate la bărbații de vârstă mijlocie.”

Concluziile indică un „efect specific sexului” pentru substanțele chimice care perturbă sistemul endocrin, o rețea vitală ce reglează funcțiile cheie ale corpului, cum ar fi creșterea, metabolismul, starea de spirit și reproducerea, a declarat Jane Muncke, director general și științific la Food Packaging Forum, care nu a fost implicată în studiu.

Forumul este o fundație non-profit cu sediul în Zurich, Elveția, care se concentrează pe comunicarea științifică și cercetarea materialelor plastice și a altor substanțe chimice utilizate în industrie.

Efectele PFAS asupra bărbaților

La bărbați, acumularea de PFAS poate reduce nivelul de testosteron, poate afecta calitatea spermei și poate crește riscul de cancer testicular și renal.

Studiile anterioare arată că femeile par să elimine anumite PFAS mai rapid decât bărbații datorită sarcinii, alăptării și pierderii de sânge menstrual. Studiile au descoperit, de asemenea, că diferența în acumularea de PFAS între femei și bărbați se reduce după menopauză.

Deși rezultatele noului studiu sunt interesante, acestea „nu pot fi interpretate ca o relație cauză-efect, ci mai degrabă sunt piese de puzzle sau elemente constitutive pentru a stabili plauzibilitatea biologică”, a spus Muncke, într-un e-mail.

Consiliul American de Chimie, care reprezintă industria, a declarat pentru CNN că studiul „exploratoriu” s-a bazat pe un eșantion mic de adulți în vârstă, folosind date colectate în urmă cu mai bine de 20 de ani.

„Această lucrare nu oferă dovezi că expunerea la PFAS provoacă îmbătrânirea și nici nu modifică volumul vast de lucrări științifice și de reglementare deja în curs de desfășurare pentru a înțelege și gestiona PFAS specifice care prezintă potențiale motive de îngrijorare”, a declarat Tom Flanagin, directorul senior de comunicare al consiliului, într-un e-mail.

Cum a fost realizat studiul

Studiul, publicat joi în revista Frontiers in Aging, a utilizat date publice de la un grup ales aleatoriu de 326 de femei și bărbați în vârstă, înscriși în 1999 și 2000 în cadrul Sondajului Național de Sănătate și Nutriție din SUA.

Probele de sânge colectate la momentul respectiv au fost examinate pentru prezența a 11 tipuri de substanțe chimice PFAS. Metilomul ADN-ului - un marker epigenetic care reglează expresia genelor - a fost, de asemenea, măsurat în celulele sanguine ale participanților.

Pentru acest studiu, cercetătorii au introdus aceste date ADN într-o duzină de „ceasuri epigenetice”, cunoscute și sub denumirea de ceasuri biologice, pentru a estima îmbătrânirea sângelui și a altor țesuturi la participanți.

Pericolele PFAS

Utilizate încă din anii 1950 pentru a face produsele de consum antiaderente, rezistente la ulei și apă și la schimbările de temperatură, substanțele chimice PFAS au fost asociate cu probleme grave de sănătate, inclusiv cancer, probleme de fertilitate, colesterol ridicat, tulburări hormonale, leziuni hepatice, obezitate și boli tiroidiene.

Pericolele așa-numitelor PFAS tradiționale, cum ar fi acidul perfluorooctansulfonic sau PFOS, acidul perfluorooctanoic sau PFOA și sulfonatul de perfluorohexan sau PFHxS, sunt atât de bine cunoscute încât au fost vizate pentru eliminare la nivel mondial în cadrul Convenției de la Stockholm din 2001 privind poluanții organici persistenți, un tratat global care ar reduce substanțele chimice toxice care se bioacumulează în organisme și în mediu. Statele Unite au semnat tratatul, dar nu l-au ratificat.

Sub administrația Biden, Agenția pentru Protecția Mediului din SUA a plănuit să impună directive mai stricte privind nivelurile PFAS existente, inclusiv etichetarea lor drept „substanțe periculoase”, în temeiul legii Superfund din SUA. Cu toate acestea, aceste planuri au fost anulate sau amânate.

Industria chimică a creat multe alte forme de PFAS care nu au fost studiate la fel de mult. Aceste substanțe chimice ar putea avea același impact biologic ca restul familiei PFAS - și asta a descoperit noul studiu.

„Rezultatele noastre sugerează că unele PFAS mai puțin studiate - și anume acidul perfluorononanoic (PFNA) și perfluorooctansulfonamida (PFOSA) - pot avea, de asemenea, asocieri semnificative din punct de vedere biologic”, a spus Li.

De fapt, studiul a descoperit că concentrațiile mai mari de PFNA și PFOSA au fost predictori puternici ai îmbătrânirii epigenetice mai rapide la bărbații cu vârste între 50 și 64 de ani, dar nu și la femei.

În pofida acestor descoperiri, „este important să nu intrăm în panică”, a spus Li. „Studiul nostru arată asocieri, nu dovezi ale cauzalității. Expunerea la PFAS este răspândită, iar evitarea completă este nerealistă. Cu toate acestea, reducerea expunerii acolo unde este posibil - cum ar fi utilizarea filtrelor de apă certificate, respectarea avertismentelor locale privind apa și minimizarea contactului cu materiale rezistente la pete sau grăsime - pot fi măsuri rezonabile”, a adăugat el. „În același timp, o reducere semnificativă a riscurilor depinde în mare măsură de acțiunile de reglementare și de curățarea mediului, deoarece multe expuneri au loc la nivel comunitar.”