Tânără de 25 de ani, eutanasiată în Spania: Vreau să plec acum și să nu mai sufăr

Noelia Castillo, în vârstă de 25 de ani, din Barcelona, ​​a murit joi la centrul de îngrijire asistată Sant Pere de Ribes unde locuia, punând capăt unei bătălii juridice care a durat mai bine de un an și jumătate, potrivit Daily Mail.

Deși legea eutanasiei din Spania a intrat în vigoare în 2021, cazul Noeliei este primul care ajunge în fața unui judecător pentru a se pronunța.

Christian Lawyers, organizația catolică ultraconservatoare care îl reprezintă pe tatăl Noeliei, Geronimo Castillo, a declarat în joi seară: „Noelia a fost deja eutanasiată.”

„La Christian Lawyers, regretăm profund moartea ei și denunțăm faptul că acest caz evidențiază deficiențele grave ale legii eutanasiei, care nu protejează persoanele cele mai vulnerabile.”

„Îi îndemnăm pe politicieni să folosească povestea ei pentru a impulsiona schimbări urgente și a preveni repetarea unor astfel de situații.”

Cazul a fost urmărit îndeaproape în Spania. Vârsta fragedă a Noeliei, lupta publică dusă de familia ei pentru a o opri și circumstanțele ce au determinat-o să solicite eutanasia a animat opinia publică, deoarece instanțele au decis în cele din urmă în favoarea dreptului ei de a-și pune capăt vieții.

Cererea ei de eutanasie a fost aprobată de guvernul catalan

Tânăra în vârstă de 25 de ani a rămas paraplegică după ce s-a aruncat de pe un acoperiș în urma unei tentative de suicid. Cererea ei de eutanasie a fost aprobată de guvernul catalan în iulie 2024, dar a fost ulterior amânată când tatăl ei, susținut de avocații creștini, a lansat o serie de contestații în justiție.

Aceste apeluri au fost respinse la mai multe niveluri ale sistemului juridic spaniol, inclusiv Curtea Constituțională și Curtea Supremă, deschizând calea pentru ca eutanasia să continue. O tentativă de ultim moment de a o opri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost, de asemenea, respinsă săptămâna aceasta.

Legea eutanasiei din Spania a intrat în vigoare în 2021. Conform datelor guvernamentale, 426 de cereri de sinucidere asistată au fost aprobate în 2024. Aceasta a fost prima dată când un caz a ajuns în instanță pentru a fi soluționat de un judecător.

Castillo, care fusese imobilizată într-un scaun cu rotile din 2022, vorbise deschis despre decizia sa și despre suferința care, spune ea, a dus-o la aceasta.

„Vreau să plec acum și să nu mai sufăr, punct. Nimeni din familia mea nu este de acord cu eutanasia. Dar ce se întâmplă cu toată durerea pe care am suferit-o în toți acești ani?”, a spus ea. Ea și-a invitat familia să-și ia rămas bun în prealabil, dar a spus că vrea să fie singură când i se administrează injecția.

Tânăra fusese abuzată sexual

Castillo și-a petrecut o mare parte din copilărie în sistemul de plasament din cauza dependenței și problemelor de sănătate mintală ale părinților ei și a spus că un viol în grup din 2022 comis de trei băieți într-un club de noapte a fost un punct de cotitură.

Se pare că a fost abuzată sexual de unul dintre foștii ei iubiți și, ulterior, de alți trei bărbați, înainte de a încerca să se sinucidă, potrivit presei spaniole. „Nu am raportat asta pentru că au trecut zile înainte să încerc să mă sinucid”, a spus ea despre agresiune.

Pe 4 octombrie 2022, după ce a consumat cocaină, a sărit de la etajul cinci al unei clădiri, rămânând paraplegică. Ea a suferit o leziune gravă a măduvei spinării, care a lăsat-o incapabilă să se miște de la brâu în jos și i-a provocat dureri neuropatice severe și incontinență.

Tatăl ei a încercat să-i blocheze eutanasia prin intermediul instanțelor, argumentând împotriva dreptului ei de a muri, dar ea l-a acuzat că nu i-a respectat dorințele.

Spania este una dintre puținele țări care a legalizat eutanasia în urma unei legi din 2021 care vine cu cerințe stricte. Acesta stipulează că orice persoană sănătoasă la minte care suferă de o „boală gravă și incurabilă” sau de o afecțiune „cronică și invalidantă” poate solicita asistență pentru a deceda.

(sursa: Mediafax)