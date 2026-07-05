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Panică și haos pe aeroport: Avion Ryanair, evacuat de urgență din cauza unei invazii de țânțari

de Redacția Jurnalul    |    05 Iul 2026   •   12:20
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Panică și haos pe aeroport: Avion Ryanair, evacuat de urgență din cauza unei invazii de țânțari
Sute de pasageri, debarcați după ce aeronava a fost „ocupată” de țânțari

Un zbor Ryanair care urma să decoleze de pe aeroportul Milano Malpensa spre Alicante, în Spania, a fost întârziat cu trei ore, după ce avionul a fost invadată de un număr impresionant de țânțari.

Invazia de țânțari din cabina avionului a fost relatată de un pasager aflat la bord, citat Il Messaggero.

Potrivit acestuia, imediat după urcarea pasagerilor, cabina a fost invadată de un număr impresionant de țânțari. Cu ușile avionului încă deschise, insectele au continuat să pătrundă timp de câteva minute, făcând șederea la bord extrem de dificilă.

Echipajul a stins luminile din aeronavă, în încercarea de a calma situația și de a reduce activitatea insectelor. Măsura nu a fost suficientă, iar după aproximativ o jumătate de oră s-a luat decizia de a debarca toți pasagerii, din motive de igienă și sănătate.

Imaginile publicate de Open surprind momentul în care cabina avionului era plină de țânțari.

Decizia a fost luată după ce o tânără aflată la bord a declarat că este alergică la înțepăturile de țânțar. Potrivit pasagerului care a relatat incidentul, situația ar fi putut degenera într-o tragedie dacă avionul ar fi decolat în aceste condiții.

Ce s-a întâmplat după debarcare

Toți pasagerii au fost conduși înapoi în terminal și transferați la o altă poartă de îmbarcare. Ulterior, aceștia au fost îmbarcați pe o altă aeronavă. Întreg incidentul a dus la o întârziere de aproape trei ore, lăsând sute de pasageri surprinși de situație.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: tantari aeroport Italia ryanair
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