Erdogan: Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire directă

Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, a declarat că, deși a purtat convorbiri cu Vladimir Putin în China și a discutat telefonic cu Volodimir Zelenski, liderii Rusiei și Ucrainei „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire directă menită să pună capăt războiului.

Erdogan a făcut declarațiile în fața jurnaliștilor, la bordul avionului care îl aducea în Turcia din China. Președintele turc a precizat că, deși discuțiile recente de la Istanbul între oficialii ruși și ucraineni arată că dialogul rămâne deschis, o întâlnire la nivelul liderilor depinde de condițiile actuale, care nu sunt încă îndeplinite.

Turcia, membră NATO, susține „ridicarea treptată a nivelului negocierilor” pentru a transforma speranțele de pace în rezultate concrete. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Ankara a menținut contacte atât cu Moscova, cât și cu Kievul, încercând să medieze între cele două părți.