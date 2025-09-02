x close
Erdogan: Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire directă

de Redacția Jurnalul    |    02 Sep 2025   •   20:15
Sursa foto: Hepta/Erdogan

Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, susține că discuțiile pentru pace în Ucraina continuă, dar condițiile nu sunt încă favorabile.

Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, a declarat că, deși a purtat convorbiri cu Vladimir Putin în China și a discutat telefonic cu Volodimir Zelenski, liderii Rusiei și Ucrainei „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire directă menită să pună capăt războiului.

Erdogan a făcut declarațiile în fața jurnaliștilor, la bordul avionului care îl aducea în Turcia din China. Președintele turc a precizat că, deși discuțiile recente de la Istanbul între oficialii ruși și ucraineni arată că dialogul rămâne deschis, o întâlnire la nivelul liderilor depinde de condițiile actuale, care nu sunt încă îndeplinite.

Turcia, membră NATO, susține „ridicarea treptată a nivelului negocierilor” pentru a transforma speranțele de pace în rezultate concrete. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Ankara a menținut contacte atât cu Moscova, cât și cu Kievul, încercând să medieze între cele două părți.

