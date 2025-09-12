Tensiunea în campusul din Utah, după uciderea lui Charlie Kirk

„Este înfiorător, tensionat, liniștit”, a spus McKinley Shinkle, un student de 25 de ani la inginerie electrică, când a fost rugat să descrie atmosfera din campus, care a fost închis pentru restul săptămânii.

Singurul foc de armă care l-a lovit pe Kirk s-a auzit la scurt timp după ce carismaticul aliat al președintelui Donald Trump a început să răspundă la întrebările publicului la unul dintre evenimentele sale emblematice, în cadrul cărora îi provoacă pe studenți să dezbată subiecte controversate, precum controlul armelor și rasismul.

Martorii, mulți dintre ei bâlbâind de emoție, au descris că au auzit o explozie puternică pe care la început nu au recunoscut-o ca fiind un foc de armă. Unii erau suficient de aproape de baldachinul sub care stătea Kirk pentru a vedea sângele curgând din gâtul său și răspândindu-se pe tricoul alb pe care îl purta, pe care era inscripționat cuvântul „Libertate”.

Jeff Long, șeful departamentului de poliție al universității, a declarat că avea șase ofițeri care lucrau la evenimentul fatal. „Știți, ne-am antrenat pentru astfel de situații și crezi că ai totul sub control”, a spus Long la o conferință de presă. „Încerci să acoperi toate bazele. Din păcate, astăzi nu am reușit”.

Videoclipurile online au arătat că unii dintre cei din mulțime țipau, plângeau și se rugau, mulți dintre ei împingându-se să iasă din zona deschisă unde se desfășura adunarea, încercând disperat să ajungă la un adăpost. Alții stăteau înghețați, ca și cum ar fi fost în stare de șoc, sau se ascundeau la pământ.

McKinley Shinkle și vărul său Anthony Shinkle, student la biologie la Utah Valley, au spus că se îndreptau spre eveniment când s-a tras focul și oamenii au început să fugă spre ei.

„Oamenii nu ar trebui să se teamă să-și spună părerea”, a spus Anthony Shinkle.

Verii Shinkle au pus afișe pe fereastra apartamentului lor de studenți pe care scria „LIBERTATE” și „NU POȚI UCIDE ADEVĂRUL” în sprijinul lui Kirk și al ideilor pe care le susținea.

Puținele activități care se desfășurau în campusul situat la aproximativ 65 km sud de Salt Lake City, în Orem, Utah, implicau anchetatori ai forțelor de ordine. Banda galbenă a poliției restricționa accesul în mai multe locuri, inclusiv într-o clădire a universității pe care se crede că trăgătorul a folosit-o ca punct de observație pentru a trage asupra amfiteatrului unde vorbea Kirk, aflat la aproximativ 180 de metri distanță. Joi, anchetatorii au cercetat clădirea în căutarea probelor criminalistice.

Campusul Utah Valley - cea mai mare universitate publică din stat - seamănă foarte mult cu alte zeci de școli mari din întreaga țară, presărat cu clădiri moderne unde studenții pot obține certificate în domenii precum tâmplărie, precum și diplome de masterat în educație și drept.

Aproximativ o treime din cei 46.000 de studenți înscriși sunt studenți mai în vârstă, iar 42 de țări sunt reprezentate în cadrul corpului studențesc.

(sursa: Mediafax)