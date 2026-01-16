Tensiuni în Islanda după gluma ambasadorului SUA despre al 52-lea stat american

O declarație făcută „în spirit de glumă” de Billy Long, nominalizat de fostul președinte american Donald Trump pentru postul de ambasador SUA în Islanda, a provocat reacții intense în capitala islandeză. Mii de oameni solicită guvernului să respingă candidatura acestuia, după ce ar fi afirmat că Islanda ar putea deveni „al 52-lea stat al SUA”.

Conform The Guardian, Long ar fi comentat, într-un cadru restrâns, că Islanda ar putea fi inclusă în SUA, iar el ar ocupa funcția de „guvernator”. Remarca a fost făcută pe fondul unui climat geopolitic tensionat în regiunea Arctică. Acesta este deja marcat de dispute și interese strategice, inclusiv în legătură cu Groenlanda.

Ministerul Afacerilor Externe de la Reykjavík a solicitat explicații oficiale ambasadei americane, subliniind că orice insinuare care ar pune sub semnul întrebării suveranitatea națională este inacceptabilă. Reprezentanții guvernului au precizat că urmăresc cu atenție evoluția situației și așteaptă clarificări directe.

În câteva ore, mii de cetățeni au semnat o petiție adresată ministrului de Externe, cerând respingerea nominalizării lui Billy Long. Semnatarii consideră că, indiferent de intenția glumei, afirmația este jignitoare pentru un stat independent și partener tradițional al Washingtonului.

Billy Long și-a prezentat scuzele, precizând că declarația nu a avut conotații politice. Totuși, lideri politici islandezi avertizează că astfel de comentarii pot alimenta percepția unei lipse de respect față de statele mici. Se pot de asemenea ridica semne de întrebare privind securitatea și autonomia acestora, într-un context global tot mai instabil.

Incidentul scoate în evidență sensibilitățile strategice din zona Atlanticului de Nord. El declanșează discuții mai ample despre modul în care statele aliate ale SUA își pot proteja interesele și suveranitatea. Pentru Islanda, mesajul este ferm: relațiile de prietenie trebuie susținute de respect clar pentru limitele diplomatice.