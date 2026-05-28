Jurnalul.ro Ştiri Externe Cel mai periculos moment după Războiul Rece: Japonia mobilizează armata aproape de granița cu Rusia

de Redacția Jurnalul    |    28 Mai 2026   •   22:13
Hepta/Rusia și Japonia își arată forța militară

Japonia trimite trupe în apropiere de granița cu Rusia. Decizia a fost luată după ce rușii au mutat în zonă avioane și rachete. Observatorii susțin că este, probabil, cel mai tensionat moment de la finalul Războiului Rece.

Japonia a mutat în regim de urgență trupe în apropiere de frontiera cu Rusia, potrivit NEXTA. Se pare că oficialii japonezi se tem că rușii ar putea porni un conflict în Extremul Orient. Autoritățile de la Tokyo au trimis trupe pe insula Hokkaido, aflată foarte aproape de granița cu Rusia.

Decizia a fost luată că răspuns la mișcările din Rusia. Recent, Moscova a amplasat avioane de vânătoare Su-35 și rachete antinavă pe insulele Kurile, un teritoriu disputat de ambele țări.

Experții spun că este cel mai tensionat moment de la finalul Războiului Rece care ar putea duce la o escaladare periculoasă a situației din regiune. În paralel, cele două țări se confruntă la nivel diplomatic. Ambasadorul Japoniei la ONU, Kazuyuki Yamazaki, a respins joi criticile venite din partea Rusiei referitor la consolidarea forțelor armate japoneze, ca urmare a războiului din Ucraina.

Reacția oficialului japonez a venit după ce ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, a declarat marți, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU că „remilitarizarea” Japoniei și Germaniei este „o amenințare periculoasă la adresa securității globale”.

(sursa: Mediafax)

