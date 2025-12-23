Tensiuni SUA-Venezuela Donald Trump vrea să forțeze plecarea de la putere a lui Nicolas Manduro

Președintele american Donald Trump a declarat, luni, că ar fi inteligent ca președintele venezuelean Nicolas Maduro să părăsească puterea, iar SUA ar putea păstra sau vinde petrolul confiscat în largul coastelor Venezuelei în ultimele săptămâni.

Tensiunile dintre SUA și Venezuela au crescut din ce în ce mai mult în ultima perioadă, după ce campania dusă de Trump împotriva lui Maduro a inclus o prezență militară intensificată în regiune și mai multe atacuri asupra navelor suspectate de trafic de droguri în Oceanul Pacific și Marea Caraibelor.

Donald Trump a fost întrebat dacă scopul acestor acțiuni este acela de a-l forța pe Maduro să renunțe la putere.

„Ei bine, cred că probabil ar fi… Depinde de el ce vrea să facă. Cred că ar fi inteligent din partea lui să facă asta. Dar, din nou, vom afla. Dacă vrea să facă ceva, dacă joacă dur, va fi ultima dată când va mai putea juca dur. Nu este prietenul Statelor Unite. Este foarte rău. Un tip foarte rău”, a spus Trump, potrivit Reuters.

În cursul săptămânii trecute, președintele american Donald Trump a anunțat blocada totală a Venezuelei. Petrolierele sancționate nu mai pot intra sau ieși din țara sud-americană. Duminică, paza de Coastă a SUA a început să urmărească un petrolier în apele internaționale din apropierea Venezuelei, în ceea ce ar fi a treia operațiune în mai puțin de două săptămâni, dacă va avea succes.