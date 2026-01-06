Un trader misterios a câștigat peste 400.000 de dolari în urma capturării lui Maduro

Contul traderului pe Polymarket a acumulat poziții în contracte legate de înlăturarea lui Maduro, în condiții care implicau cote mari înainte de raidul din weekend. Aceste pariuri, care valorau aproximativ 34.000 de dolari înainte de capturarea lui Maduro, au crescut în valoare după ce au apărut știrile despre operațiunea militară a SUA împotriva liderului venezuelean, arată datele Polymarket, citate de reuters.com.

Indicii bursieri majori au înregistrat o creștere, iar prețurile petrolului au crescut luni dimineață, în timp ce acțiunile din sectorul energetic au înregistrat câștiguri importante după ce Maduro a fost capturat de armata americană în weekend.

Obligațiunile guvernamentale ale țării, afectate de incapacitatea de plată, au înregistrat o creștere, susținute de așteptările privind o situație complexă și de amploare. Obligațiunile emise de guvern și de compania petrolieră de stat Petroleos de Venezuela, cunoscută sub numele de PDVSA, au crescut cu până la 10 cenți pe dolar, sau aproape 30%, pe măsură ce investitorii optimiști s-au năpustit să tranzacționeze.

Tranzacția misterioasă va atrage probabil atenția legislatorilor americani, care au insistat pentru reguli mai stricte privind tranzacțiile cu informații privilegiate, inclusiv un efort bipartizan pentru a interzice potențial tranzacționarea de acțiuni de către legislatori. După ce luni au apărut știrile despre tranzacțiile lui Maduro, congresmanul democrat Ritchie Torres a declarat că intenționează să introducă săptămâna aceasta un proiect de lege care să interzică oficialilor aleși, legiuitorilor și angajaților federali să parieze pe platformele de piață de predicție unde ar putea avea acces la informații importante care nu sunt publice.

Contul anonim a fost creat luna trecută, traderul cumpărând pe 27 decembrie contracte în valoare de 96 de dolari care ar fi fost plătite dacă SUA ar fi invadat Venezuela până pe 31 ianuarie. Traderul a făcut apoi mai multe pariuri similare în zilele următoare.

Piețele de predicție precum Polymarket oferă contracte tranzacționabile de tip da-sau-nu, care permit utilizatorilor să parieze pe o gamă largă de evenimente din lumea reală, de la rezultate sportive, divertisment, politică și economie. Când un contract cu o valoare de câțiva cenți se plătește cu 1 dolar, traderii care au acces la informații confidențiale legate de astfel de contracte pot obține profituri uriașe în câteva ore sau zile.

În septembrie, Polymarket a obținut aprobarea Comisiei pentru tranzacționarea futures-urilor pe mărfuri din SUA (CFTC) pentru a-și relansa operațiunile în țară, după achiziționarea cu 112 milioane de dolari a QCEX, o bursă de instrumente derivate și o casă de compensare autorizată de CFTC. CFTC nu a răspuns unei solicitări de comentarii cu privire o posobilă investigare a tranzacțiile legate de capturarea lui Maduro.

Polymarket a fost supusă anterior unei anchete privind posibile tranzacții cu informații privilegiate pe platformă. Deși americanii nu au în prezent acces la principala platformă de pariuri, mulți traderi utilizează VPN-uri pentru a ocoli interdicția. Nici Polymarket nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

