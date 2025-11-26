Tradiția grațierii curcanilor de Ziua Recunoștinței, prilej pentru Trump de atac la democrați

Încă din vremea lui Abraham Lincoln, președinții au cruțat ocazional o pasăre norocoasă de la a deveni cină, deși ceremonia nu a devenit o tradiție anuală până când John F. Kennedy nu a oficializat-o în 1963.

VIP-urile cu pene din acest an - Waddle și Gobble din Carolina de Nord - erau menite să fie vedetele unui moment festiv.

Însă, Donald Trump i-a atacat pe democrați, a fost indignat de infracțiuni și chiar a reînviat o teorie a conspirației despre procesul de grațiere a curcanilor al lui Joe Biden.

Președintele s-a concentrat asupra orașului Chicago, declarând încă o dată că ar putea face curățenie în criminalitatea din al treilea oraș ca mărime din America dacă guvernatorul statului Illinois, J.B. Pritzker - pe care l-a numit „gras neîndemânatic” - i-ar permite să desfășoare trupe federale.

Apoi a venit lovitura cu Biden: Trump a susținut că oficialii americani au efectuat o „anchetă foarte riguroasă” și au descoperit că grațierea acordată curcanului de anul trecut nu a fost semnată de președintele de atunci, ci de un autor al poliției – ceea ce a invalidat totul.

Nici păsările nu au fost scutite de la a deveni recuzită politică. Trump a meditat cu voce tare despre numirea Waddle și Gobble după liderii democrați Chuck Schumer și Nancy Pelosi - înainte de a se abține.

„Mi-am dat seama că nu i-aș ierta. Nu i-aș ierta niciodată pe cei doi oameni”, a spus el acid.

Apoi s-a îndreptat spre economie , dezlănțuind o rafală de statistici atent selecționate.

„Prețurile ouălor au scăzut cu 86% din martie”, a declarat el. „Iar benzina va ajunge în curând la aproximativ 2 dolari pe galon.” De asemenea, s-a lăudat că a realizat cele mai mari reduceri de taxe din istorie.

Deși prețurile ouălor au scăzut de la recordurile înregistrate, costurile alimentelor continuă să crească în general. Media națională pentru benzină este de 3,10 dolari - puțin mai mare decât anul trecut în aceeași perioadă, potrivit grupului de servicii auto AAA.

Iar Legea „One Big Beautiful Bill” – care extinde prevederile legii fiscale din 2017 a lui Trump – se clasează aproximativ ca a șasea cea mai mare reducere de impozite din istorie, nu cea mai mare.

Păsările au fost selectate de studenții din Carolina de Nord printr-un vot online și se vor retrage acum la o viață confortabilă acasă, după grațiere.

(sursa: Mediafax)