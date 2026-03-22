Tradiția romană a vinului, revitalizată în situl arheologic Pompei: Struguri cultivați printre ruine

Zeci de vițe de vie au fost plantate printre ruinele din Pompei, în cadrul unui proiect care vizează producerea a mii de sticle de vin din struguri cultivați în interiorul sitului arheologic, arată Euronews.

Pompei a fost îngropat sub aproximativ șase metri de cenușă vulcanică, în urma erupției Vezuviului din anul 79 d.Hr.

Pe pereții pictați cu fresce de sub cenușa vulcanică, arheologii au găsit semne că vinul era o parte importantă a societății romane antice, cu petreceri și mese care includeau ritualuri legate de Dionis, zeul vinului.

În pământ sunt îngropate vase de ceramică pentru păstrarea vinului și amfore pentru exportul acestuia.

Decizia de a readuce la viață podgoriile antice are rădăcini istorice și are, de asemenea, scopul de a stimula economia locală

„În Pompei, acum 2.000 de ani, existau podgorii, iar astăzi există din nou podgorii unde cultivăm vin, ceea ce ne ajută să reducem costurile de întreținere”, a declarat Gabriel Zuchtriegel, directorul Parcului Arheologic din Pompei.

Strugurii au fost plantați în fiecare loc posibil printre ruinele din Pompei, ca parte a proiectului de extindere a producției de vin.

„[Aceasta este] o oportunitate fantastică de a face cunoscută oamenilor istoria Pompeiului, care este în mare parte istoria agriculturii și a mediului rural, precum și a echilibrului dintre comunitățile umane și mediu”, a adăugat Zuchtreigel.

Potrivit lui Zuchtreigel, vechii pompeieni considerau vinul o parte a dietei lor obișnuite. Soldații îl beau dimineața, adăugau ierburi și condimente și îl încălzeau pentru a face vin fiert, ca să se încălzească iarna.

Produceau atât de mult vin încât îl exportau chiar și în jurul Mediteranei: în Spania, Africa de Nord și Turcia de astăzi, precum și spre nord, în ceea ce este acum Germania și Marea Britanie.

Strugurii pe care îi folosesc se numesc Aglianico, originari din Grecia și introduși în Italia în jurul secolelor VII-VI î.Hr.

Aglianico este unul dintre cele mai faimoase soiuri de struguri antici, care se găsește acum și în multe podgorii din California și Australia.

Podgoria afirmă că strugurii vor fi cultivați folosind metode agricole durabile.

În colaborare cu producătorul italian de vin Feudi di San Gregorio, ei intenționează să producă aproximativ 30.000 de sticle de vin, care vor fi vândute în parc și online.