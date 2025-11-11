Un traficant de droguri grațiat de Trump a fost trimis înapoi la închisoare

Jonathan Braun a fost condamnat la 27 de luni de închisoare. Bărbatul din Long Island fusese acuzat că a aruncat o perfuzie asupra unei asistente medicale de la spital și a amenințat-o cu moartea, a țipat la un membru al sinagogii sale, a pipăit o bonă și a evitat taxele de drum, potrivit AP.

Vorbind într-o audiere la un tribunal federal din Brooklyn, la care au participat familia și susținătorii săi, Braun și-a cerut scuze victimelor și celor dragi, care, a recunoscut, au încercat să-i ofere ajutor pentru abuzul de substanțe și problemele de sănătate mintală înainte ca acesta să scape de sub control.

Braun i-a mulțumit, de asemenea, judecătorului care a dispus arestarea sa la începutul acestui an, spunând că ultimele șapte luni petrecute într-o închisoare federală din Brooklyn „mi-au salvat viața” ajutându-l să se trezească.

Braun a fost condamnat la 10 ani de închisoare federală în 2019, după ce a pledat vinovat pentru acuzații legate de droguri. A ispășit aproximativ un an după gratii înainte ca Trump să-i commute pedeapsa în ultimele zile ale primului său mandat, în ianuarie 2021. Braun a fost eliberat din închisoare, dar restul pedepsei a rămas intact, inclusiv obligația de a plăti o amendă și de a evita necazurile.

Procurorii federali au declarat la momentul respectiv că Braun fusese un membru de rang înalt al unui grup internațional care a introdus ilegal peste 100.000 de kilograme (220.460 de livre) de marijuana din Canada în Statele Unite.

