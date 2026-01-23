x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Tragedia feroviară din Spania: șina s-ar fi rupt chiar înainte de accident

Tragedia feroviară din Spania: șina s-ar fi rupt chiar înainte de accident

de Redacția Jurnalul    |    23 Ian 2026   •   22:41
Tragedia feroviară din Spania: șina s-ar fi rupt chiar înainte de accident
Sursa foto: Hepta/Dezastru feroviar: ancheta indică o defecțiune a căii ferate

Ancheta privind dezastrul feroviar care a ucis 45 de persoane duminică în Spania se concentrează pe posibilitatea unei ruperi a șinei, care a avut loc chiar înainte ca trenul să deraieze și să se ciocnească cu un tren care circula din direcția opusă.

Ancheta privind cauza coliziunii dintre două trenuri, soldată cu 45 de morți, duminică în sudul Spaniei, se concentrează pe posibilitatea unei defecțiuni a șinei la o sudură, care a avut loc chiar înainte de dezastru, transmite Le Figaro.

Tragedia s-a produs când ultimele trei vagoane ale unui tren care circula de la Malaga la Madrid au deraiat, virând pe linia adiacentă cu câteva secunde înainte ca un alt tren să se apropie din direcția opusă, rezultând o coliziune cu o viteză de peste 200 km/h.

Primul tren aparține operatorului Iryo, o companie deținută majoritar de grupul italian Trenitalia, iar al doilea aparține Renfe, compania feroviară de stat spaniolă.

Raportul preliminar al anchetei publicat vineri pare să indice „tăieturi” găsite pe roțile situate în partea dreaptă a vagoanelor Iryo care nu au deraiat.

„Aceste tăieturi la roți și deformarea observată pe șină sunt în concordanță cu faptul că linia a fost fracturată”, scrie Comisia de Investigare a Accidentelor Feroviare (CIAF), un organism oficial subordonat Ministerului Transporturilor. „Pe baza informațiilor disponibile în acest stadiu, putem emite ipoteza că ruptura de șină a avut loc înainte de trecerea trenului Iryo implicat în accident și, prin urmare, înainte de deraierea acestuia”, continuă anchetatorii.

Comisia de anchetă subliniază, însă, că aceasta este doar o „ipoteză de lucru” care „va trebui coroborată prin calcule și analize detaliate suplimentare”. „În ceea ce privește cauzele rupturii de șină, nicio ipoteză nu este exclusă”, insistă aceștia.

Anchetatorii indică, de asemenea, că crestături similare au fost descoperite pe roțile altor trei trenuri care trecuseră prin aceeași zonă cu puțin timp înainte de accident. Aceștia cred că ruptura de cale ferată s-a produs la o sudură dintre două secțiuni .

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident feroviar Spania
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri