Trump îl apără pe Mohammed bin Salman, care ar fi aprobat asasinarea jurnalistului Khashoggi 

Trump a respins întrebările legate de implicarea liderului saudit, afirmând că acesta „nu a știut nimic” despre operațiunea din 2018.

„Menționați pe cineva extrem de controversat”, a spus Trump despre Khashoggi, citat de AP. „Fie că vă place sau nu, se întâmplă lucruri. Dar el nu a avut nicio legătură cu asta.”, a completat liderul american.

Prințul moștenitor a reiterat că uciderea jurnalistului a fost „o mare greșeală” și a afirmat că Arabia Saudită și-a îmbunătățit procedurile interne pentru a preveni incidente similare. La cinci ani de la crimă, organizațiile pentru drepturile omului susțin însă că lipsa de responsabilizare rămâne periculoasă pentru libertatea de exprimare la nivel global.

În contrast, raportul declasificat în 2021 de administrația Biden a indicat că Mohammed bin Salman ar fi aprobat operațiunea.

Întrebat despre posibile conflicte de interese privind legăturile de afaceri ale familiei Trump cu Arabia Saudită, președintele american a declarat că nu are „nimic de-a face” cu businessul și că a lăsat în urmă „un succes” pentru a conduce Statele Unite.

Cei doi lideri au anunțat extinderea unui pachet economic încheiat anterior, Trump precizând că Arabia Saudită s-a angajat să investească sute de miliarde de dolari în SUA. Mohammed bin Salman a afirmat că nivelul investițiilor va crește de la 600 de miliarde de dolari la aproape 1.000 de miliarde, mai ales în tehnologie și inteligență artificială.

Pe zona de apărare, Trump și prințul moștenitor au confirmat planurile pentru vânzarea de avioane F-35 și aproape 300 de tancuri către Arabia Saudită. Trump a declarat că Israelul „va fi foarte fericit” cu acordul și a subliniat că un eventual acord nuclear civil cu Riadul este posibil, dar „nu urgent”.

În ceea ce privește Acordurile Abraham, la care Arabia Saudită nu este parte, Mohammed bin Salman a spus că dezvoltarea relațiilor regionale este un lucru pozitiv, dar a subliniat necesitatea unei „căi clare” către soluția celor două state și recunoașterea statului palestinian.

Jamal Khashoggi, jurnalist saudit și colaborator al Washington Post, a fost ucis pe 2 octombrie 2018 în consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, unde intrase pentru acte necesare căsătoriei. Potrivit autorităților turce și evaluării CIA, o echipă trimisă din Riad l-a omorât și i-a dezmembrat trupul, fără ca rămășițele sale să fie vreodată găsite, în timp ce Riadul a susținut că operațiunea a fost ilegală și fără aprobarea conducerii de la vârf.

(sursa: Mediafax)