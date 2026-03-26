x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump atacă din nou NATO: Aliatii nu au făcut absolut nimic în privința Iranului

de Redacția Jurnalul    |    26 Mar 2026   •   15:45
Sursa foto: Hepta/ Trump acuză pasivitatea NATO față de amenințarea iraniană

 Preşedintele american Donald Trump le-a reproşat joi aliaţilor din NATO că "nu au făcut absolut nimic" pentru a contribui în privinţa Iranului, relatează Reuters.

"ŢĂRILE NATO NU AU FĂCUT ABSOLUT NIMIC PENTRU A CONTRIBUI ÎN LEGĂTURĂ CU STATUL LUNATIC IRAN, ACUM DECIMAT MILITAR. SUA NU AU NEVOIE DE NIMIC DE LA NATO, DAR ' NU UITĂ NICIODATĂ ' ACEST MOMENT FOARTE IMPORTANT!". a scris liderul de la Casa Albă pe reţeaua sa Truth Social.

Preşedintele american i-a mai criticat în ultimele zile pe aliaţii din NATO pentru faptul că nu au sprijinit războiul americano-israelian împotriva Iranului, vinerea trecută numindu-i laşi. "Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie!", a scris atunci Trump, tot cu majuscule, într-o postare pe reţeaua sa socială.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: trump atac nato aliati Iran
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri