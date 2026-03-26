Trump atacă din nou NATO: Aliatii nu au făcut absolut nimic în privința Iranului

"ŢĂRILE NATO NU AU FĂCUT ABSOLUT NIMIC PENTRU A CONTRIBUI ÎN LEGĂTURĂ CU STATUL LUNATIC IRAN, ACUM DECIMAT MILITAR. SUA NU AU NEVOIE DE NIMIC DE LA NATO, DAR ' NU UITĂ NICIODATĂ ' ACEST MOMENT FOARTE IMPORTANT!". a scris liderul de la Casa Albă pe reţeaua sa Truth Social.



Preşedintele american i-a mai criticat în ultimele zile pe aliaţii din NATO pentru faptul că nu au sprijinit războiul americano-israelian împotriva Iranului, vinerea trecută numindu-i laşi. "Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie!", a scris atunci Trump, tot cu majuscule, într-o postare pe reţeaua sa socială.

AGERPRES