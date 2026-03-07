Editura Litera la Bookfest 2026 (3 – 7 iunie 2026, Romexpo, Pavilion B2)

Programul evenimentelor din acest an include lansări de carte, sesiuni de autografe, dezbateri relevante pentru societate, evenimente speciale dedicate celor mai mici dintre cititori, prezentarea unor noi proiecte editoriale, precum și întâlniri cu cei mai îndrăgiți autori: Igor Bergler, Alec Blenche, Alex Donovici, Camille Neveux și Cătălin Ranco Pițu. La standul Litera veți descoperi peste 800 de titluri din toate domeniile, reduceri de până la 60%, oferte speciale, pachete promoționale pentru toate buzunarele, secțiuni dedicate cărților aflate în #trending în comunitățile BookTok și colțuri tematice interactive care vă pot inspira în alegerea celor mai interesante lecturi pentru vacanță.

Una dintre cele mai așteptate lansări ale acestei ediții este romanul Gutenberg 42B de Igor Bergler, continuarea volumului Biblia pierdută – roman care a schimbat definitiv piața de carte din România și a stabilit recorduri de vânzări imediat după apariție, regăsindu-se constant în preferințele cititorilor an de an. Gutenberg 42B aduce o schimbare narativă îndrăzneață: dacă în Biblia pierdută protagonist era profesorul Charles Baker, noul roman îl plasează în centrul acțiunii pe comisarul praghez Mikuláš Ledvina, care preia ștafeta în urmărirea unui rău ce traversează veacurile.

Un focus important al acestei ediții îl reprezintă literatura pentru copii scrisă de autori români.

Alex Donovici debutează în portofoliul Editurii Litera cu o nouă serie ilustrată, al cărei prim volum este Melcul Fulger și puterea dragostei. Cartea continuă aventurile eroilor din seria Țup, urmărind călătoria melcului Fulger către Lumea Nouă, în căutarea dragostei. Cu ilustrații fermecătoare, semnate de Stela Damaschin-Popa, Melcul Fulger și puterea dragostei este o poveste despre nenumăratele chipuri ale iubirii, fiecare mai frumos decât celălalt. Scrise cu umor și multă sensibilitate, întâmplările prin care trece melcul îi poartă pe micii cititori într-un univers în care prietenia, perseverența și empatia devin adevărate superputeri capabile să schimbe lumea.

Alec Blenche lansează, la această ediție a Bookfestului, Căpitanul Codiță și micii exploratori, o nouă serie de povești de aventură. În fața micilor cititori se creionează un univers plin de imaginație, presărat cu surprize și descoperiri cu miez. La bordul corabiei Șoricelul Zburător, șase prieteni foarte diferiți pornesc în căutarea legendarei Comori a Valurilor. Pe drum, aceștia vor întâlni insule ciudate, personaje haioase, dar și învățături despre viață, prietenie și curaj. După succesul fenomenal al primei cărți, care și-a câștigat deja fani în toate colțurile țării, în seria Jurnalul unui fotbalist de buzunar apare al doilea volum, Serenade, salate și surprize, care aduce în prim-plan alte aventuri pline de lecții valoroase – cele care formează adevărații campioni –, prin care Tudor Pelin și cea mai năstrușnică echipă de fotbal din literatura pentru copii trebuie să treacă la Cupa Prieteniei.

Și fanii colecției Folio, dedicată ficțiunii contemporane premium, vor avea parte de surprize la standul Litera: sunt invitați să participe la o întâlnire-eveniment cu Camille Neveux, una dintre cele mai îndrăgite scriitoare publicate în ultimii ani, autoarea bestsellerului Livada din Damasc. De asemenea, oferta editorială din prima jumătate a anului aduce pe raft romane de debut de senzație la nivel internațional, primite extraordinar deopotrivă de critică și de public, ca Sub apă de Tara Menon (publicat în 32 de țări), Corespondenta de Virginia Evans (publicat în 40 de țări), Theo din Golden de Allen Levi (publicat în 30 de țări), O soție din alte vremuri de Caro Claire Burke, precum și mult-așteptatul roman O viață atât de îndepărtată, semnat de M.L. Stedman.

Pentru cei care iubesc thrillerul, Leslie Wolfe, autoarea emergentă a bestsellerului Chirurgul, revine cu un nou roman, Spitalul – o carte care uimește prin dinamism, o cursă captivantă în care totul este pus sub semnul întrebării. Un nou volum semnat de maestra genului, Agatha Christie, Mistere în miez de vară, promite să-și răsplătească cititorii cu enigme ce așteaptă să fie dezlegate sub soarele dogoritor, iar volumul Și râul așteaptă…, de Wally Lamb, oferă accente noir genului, într-o scriitură cu totul excepțională.

Cea mai așteptată carte românească din portofoliul de nonficțiune este Teroriștii din decembrie 1989. Mituri și manipulări de Cătălin Ranco Pițu, un nou volum despre evenimentele din Decembrie 1989, o carte scrisă cu nerv, într-un spirit polemic și cu elemente în premieră. Volumul propune atât o analiză exhaustivă, cât și o deconstrucție a tuturor argumentelor privind existența teroriștilor, una dintre cele mai mari controverse ale Revoluției.

Cartea-eveniment a târgului, la standul Litera, este Imn pentru viață. Povestea femeii care a ales să nu tacă de Gisèle Pelicot, o mărturie plină de demnitate despre o serie de abuzuri care au șocat lumea. O femeie obișnuită a avut curajul de a renunța la dreptul la un proces cu ușile închise, fapt care a făcut senzație în presa internațională. Imn pentru viață afirmă cu luciditate o mărturie și o promisiune de neuitat: victimele nu au niciun motiv să se simtă rușinate. Chiar și după o trădare de neimaginat, viața își va recăpăta întotdeauna culorile.

În portofoliul de știință, de neratat este volumul O scurtă istorie a universului (și despre locul nostru în el), un eseu fascinant despre căutarea sensului într-un vast ocean cosmic, semnat de dr. Sarah Alam Malik, o fiziciană premiată, specializată în fizica particulelor, expertă de renume internațional în domeniul materiei întunecate.

Și pentru membrii comunității BookTok, titlurile semnate de Liz Tomforde (În propria ligă), Weronika Anna Marczak (Familia Monet. Perla II), Laurie Gilmore (Florăria cu povești de dragoste) și Chloe Walsh (Taming 7 și Releasing 10) sunt cu siguranță de urmărit. Sunt povești cu tensiune, emoție și dinamici „enemies-to-lovers” care se potrivesc perfect pentru recenzii video și discuții aprinse în comunitate în lunile ce vor urma.

Pregătește-ți lista de cumpărături literare! Standul Litera te întâmpină la Bookfest cu o selecție impresionantă de peste 800 de titluri și promoții de neratat: reduceri de până la 60%, pachete speciale și cadouri care să-ți diversifice experiența de lectură. Indiferent de buget, vei găsi ceva pe gustul tău: cărțile pentru copii au cele mai mari tăieri de preț (pornind de la doar 10, 20 sau 35 de lei*), volumele cu margini colorate (sprayed edges) au prețuri speciale, iar fanii ficțiunii străine premium din colecția Folio se pot bucura de discounturi generoase între 30% și 50%.

Vino alături de noi la cea mai mare sărbătoare a cărții din acest sezon, pe parcursul celor 5 zile ale Salonului Internațional de Carte Bookfest!

Programul complet al evenimentelor Editurii Litera la Bookfest 2026

Vineri, 5 iunie

ora 18.00, standul editurii

Lansare de carte și sesiune de autografe

Camille Neveux la București

Lansarea romanului Livada din Damasc

Participă: Camille Neveux, Lyla Messad, Tania Radu, Marius Constantinescu

Moderator: Ioana Bâldea Constantinescu

Eveniment în parteneriat cu Institutul Francez

Sâmbătă, 6 iunie

ora 10.00, Scena Arena

Lansare de carte și sesiune de autografe

Alec Blenche prezintă Seria Căpitanul Codiță și micii exploratori (3 – 6 ani)

Vol. I Căpitanul Codiță și micii exploratori. Orice călătorie începe cu un pas (vol. I)

Vol. II Căpitanul Codiță și micii exploratori. Monstrul apelor (Vol. II)

Spectacol de animație și cântece pentru copii

ora 11.00, standul editurii

Lansare de carte și sesiune de autografe

Alex Donovici, Melcul Fulger și puterea dragostei (5 – 9 ani)

Participă: Alex Donovici

Moderator: Marian Râlea

Moment de teatru pentru păpuși: Ștefan Craiu – Melcul Fulger, Vlad Dragne – Curcanul Gelu, actori în cadrul Centrului Independent pentru Arta Animației (CIAA)

ora 13.00, standul editurii

Lansare de carte și sesiune de autografe

Cătălin Ranco Pițu, Teroriștii din decembrie 1989. Mituri si manipulări

Participă: Cătălin Ranco Pițu, Mihai Tatulici, Răzvan Butaru

ora 14.00, standul editurii

Lansare de carte și sesiune de autografe

Alec Blenche, Jurnalul unui fotbalist de buzunar vol. II: Serenade, salate și surprize

Participă: Alex Blenche, Rareș Prisăcariu

Moderator: Iulia Ionescu

ora 15.00 standul editurii

Lansare de carte

Gisèle Pelicot, Imn pentru viață. Povestea femeii care a ales să nu tacă

Participă: Roxana Dumitrache, Carmen Nemeș, Carmen Dumitrescu

Moderator: Ioana Bâldea Constantinescu

Eveniment susținut de Asociația ANAIS

ora 16.00 standul editurii

Lansare de carte și sesiune de autografe

Igor Bergler, Gutenberg 42 B. Biblia pierdută

Participă: Igor Bergler, Adrian Artene, Marcel Bartic

Moderator: Mihai Rădulescu

ora 17.00 standul editurii

Litera Educațional

Lansarea colecției Parens

Mara Priceputu, Gabriela Bărbulescu, Părintele care vrei să fii

Ioana Bărbulescu, Pichu e în toate felurile

Participă: Mara Priceputu, Ioana Bărbulescu, Andra Manea, Ana Maria Cănăvoiu, Hannah Cănăvoiu

Moderator: Gabriela Bărbulescu

ora 18.00 standul editurii

Noutăți în colecția Folio

Lansarea romanelor

Virginia Evans, Corespondenta

Tara Menon, Sub apă

Allen Levi, Theo din Golden

M.L. Stedman, O viață atât de îndepărtată

Participă: Alina Purcaru, Mara Coman, Bedros Horasangian

Moderator: Ioana Bâldea Constantinescu