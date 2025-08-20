x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump avertizează că Putin ar putea să nu dorească să încheie un acord de pace

Trump avertizează că Putin ar putea să nu dorească să încheie un acord de pace

de Redacția Jurnalul    |    20 Aug 2025   •   11:30
Trump avertizează că Putin ar putea să nu dorească să încheie un acord de pace
Sursa foto: Hepta

Kremlinul a minimizat zvonurile privind o întâlnire iminentă între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce Donald Trump a reiterat apelul său către cei doi lideri de a se întâlni pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, scrie BBC.

Presiunea pentru o întâlnire bilaterală vine după ce președintele american s-a întâlnit cu Putin în Alaska săptămâna trecută și i-a primit luni la Casa Albă pe șapte lideri europeni și pe Zelenski.

Trump a recunoscut că conflictul este „unul dificil” de rezolvat și a admis că este posibil ca președintele rus să nu fie interesat de încetarea ostilităților.

„Vom afla mai multe despre președintele Putin în următoarele două săptămâni”, a declarat el marți. „Este posibil ca el să nu dorească să încheie un acord”.

Putin s-ar confrunta cu o „situație dificilă” dacă ar fi cazul, a adăugat Trump, fără a oferi detalii.

Trump a sugerat că „ar fi mai bine” dacă Putin și Zelenski s-ar întâlni fără el, într-un interviu acordat marți noaptea moderatorului conservator de emisiuni radio Mark Levin.

El a adăugat că ar participa la o întâlnire cu cei doi lideri „dacă ar fi necesar”, dar că vrea să „vadă ce se întâmplă”.

Președintele rus i-a spus lui Trump luni că este „deschis” la ideea unor discuții directe cu Ucraina, dar a doua zi ministrul de externe Serghei Lavrov a diluat acest angajament deja vag.

Citește pe Antena3.ro

Orice întâlnire ar trebui pregătită „treptat... începând cu nivelul experților și parcurgând apoi toate etapele necesare”, a spus el, repetând o poziție frecventă a Kremlinului.

Dmitri Polianski, reprezentant adjunct al Rusiei la ONU, a declarat pentru BBC că „nimeni nu a respins” oportunitatea unor discuții directe, „dar nu ar trebui să fie o întâlnire de dragul întâlnirii”.

Șefii militari ai NATO sunt așteptați să țină o întâlnire online miercuri, în timp ce șeful militar al Regatului Unit, amiralul Tony Radakin, se deplasează la Washington pentru discuții privind desfășurarea unei forțe de asigurare în Ucraina.

Marți s-a raportat că Putin i-a sugerat lui Trump ca Zelenski să se deplaseze la Moscova pentru discuții, lucru pe care Ucraina nu l-ar fi acceptat niciodată.

Propunerea ar fi putut fi o modalitate a Rusiei de a prezenta o opțiune atât de exagerată încât Kievul nu ar fi putut să o accepte.

Discuțiile din ultimele zile par să-i fi oferit lui Trump o nouă înțelegere a complexității războiului și a prăpastiei dintre cererile Moscovei și poziția Kievului.

Armistițiul mult lăudat pe care a spus că îl poate obține de la Putin nu s-a materializat, iar acum președintele SUA a declarat că Ucraina și Rusia ar trebui să treacă direct la un acord de pace permanent, dar s-au înregistrat unele progrese în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Zelenski și liderii europeni par să-l fi convins pe Trump că astfel de angajamente ar fi esențiale pentru suveranitatea Kievului în cazul unui acord de pace.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: donald trump Vladimir Putin pace ucraina
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri