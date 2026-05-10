Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump explică de ce proiectul de lux de la Casa Albă costă acum de două ori mai mult

de Redacția Jurnalul    |    10 Mai 2026   •   18:20
Hepta/Donald Trump susține că sala de bal este „sub buget”, deși costul s-a dublat la 400 de milioane de dolari

Președintele SUA, Donald Trump, a apărat miercuri creșterea costurilor pentru proiectul său privind construirea unei săli de bal de mari dimensiuni în complexul Casei Albe, susținând că investiția finală va rămâne sub pragul de 400 de milioane de dolari.

Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe platforma Truth Social, după ce în spațiul public au apărut informații legate de majorarea bugetului inițial, scrie Reuters.

Potrivit lui Trump, proiectul a fost modificat semnificativ după realizarea unor studii aprofundate, iar noua construcție ar urma să fie de două ori mai mare decât varianta inițială propusă.

„Singurul motiv pentru care costul s-a schimbat este că, după studii detaliate, proiectul este aproximativ de două ori mai mare și de o calitate mult mai ridicată decât propunerea originală”, a transmis liderul american.

Trump a precizat că prima estimare pentru construcție era de aproximativ 200 de milioane de dolari, însă noua versiune a proiectului, descrisă drept „de cea mai înaltă calitate”, va costa mai puțin de 400 de milioane de dolari.

Anterior, Donald Trump declarase că proiectul urma să fie finanțat exclusiv din donații private. Totuși, controversa a reapărut după ce republicanii din Senatul SUA au propus un pachet financiar de aproximativ 1 miliard de dolari destinat Serviciului Secret american pentru modernizări și măsuri suplimentare de securitate, inclusiv pentru zona Casei Albe.

Textul proiectului legislativ nu precizează clar ce sumă din fondurile publice ar putea fi utilizată pentru construcția sălii de bal. Acest aspect a generat reacții critice din partea opoziției democrate.

Senatorul democrat Dick Durbin a criticat inițiativa republicanilor, catalogând proiectul drept un „proiect de vanitate” al lui Donald Trump, într-un moment în care mulți americani se confruntă cu dificultăți economice.

Republicanii susțin însă că noua sală de evenimente este necesară pentru organizarea unor reuniuni oficiale, recepții și chiar pentru viitoare ceremonii de învestire prezidențială.

În plus, parlamentarii conservatori au accelerat susținerea proiectului după incidentul de securitate de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, unde un presupus atacator înarmat a fost reținut luna trecută înainte ca Trump să susțină un discurs.

(sursa: Mediafax)

 

