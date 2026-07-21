Efectul erei Trump: China câștigă confruntarea cu SUA fără să miște un deget

Încă de la începutul acestui an, numeroși creatori occidentali de conținut de pe TikTok și Instagram anunțau cu entuziasm că traversează „o perioadă foarte chinezească” din viața lor, lăudându-se că beau apă fierbinte sau poartă papuci prin casă.

Fenomenul „Chinamaxxing” reflectă, în primul rând, nevoia permanentă a influencerilor de a produce conținut nou și atractiv. Tendințele semnalate pe rețelele sociale indică însă și o fascinație tot mai mare față de China.

Trump, cel mai eficient diplomat al Beijingului

În timp ce administrația Trump privește cu îngrijorare ascensiunea economică, militară și tehnologică a Chinei, Casa Albă contribuie, paradoxal, la consolidarea influenței diplomatice a Beijingului.

Acest lucru reiese dintr-un nou sondaj realizat de Pew Research Center. În majoritatea celor 36 de state evaluate, inclusiv în Canada, Mexic și Australia, China și președintele Xi Jinping sunt percepuți pentru prima dată într-o lumină mai favorabilă decât Statele Unite și liderul lor. Doar în șase țări imaginea Americii rămâne mai bună.

În plus, în timp ce percepția asupra Chinei s-a îmbunătățit considerabil în anumite regiuni, declinul imaginii Statelor Unite este unul tot mai accentuat.

În 20 de țări, procentul celor care au o opinie favorabilă despre China a crescut de la 32% în 2023, la 46% în acest an. În schimb, imaginea SUA s-a deteriorat accelerat, coborând de la 58%, la 36%.

China este privită într-un mod mai favorabil în America Latină, Africa și în anumite părți ale Asiei de Sud și de Sud-Est, decât în statele mai bogate din Europa și Asia de Est.

Săptămâna trecută, Donald Trump a acuzat China că ar fi intervenit în alegerile americane din 2020 și a pus sub semnul întrebării sondajele care indică un posibil recul al republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului. Ca de fiecare dată, dovezile actualului lider de la Casa Albă lipsesc, însă acuzațiile persistă.

În schimb, însuși Trump le-a oferit argentinienilor un stimulent economic de 20 de miliarde de dolari pentru a vota conform preferințelor sale în alegerile din octombrie, anul trecut.

De altfel, în aproape toate țările incluse în acest studiu, există mult mai mulți participanți la sondaj care consideră că SUA se amestecă în treburile altor state, decât cei ce cred același lucru despre China.

Solicitările insistente ale lui Trump în privința anexării Groenlandei, răpirea fostului lider venezuelean Nicolás Maduro, precum și controversatul război declanșat de președintele american contra Iranului și-au pus amprenta asupra imaginii SUA.

Chiar și Cupa Mondială, care ar fi trebuit să reprezinte un succes facil al diplomației prin sport, promovată de administrația de la Washington, a fost umbrită de politica de excludere și intimidare lansată de șeful Casei Albe în lunile premergătoare competiției.

Atuul actorului previzibil

Există în continuare motive serioase de îngrijorare în privința Chinei. Cu toate că și-a temperat în ultimii ani stilul diplomatic agresiv, Beijingul continuă să acționeze cu intransigență în relațiile internaționale.

China pare să beneficieze însă de așteptări mai reduse din partea altor state și, prin comparație cu haosul provocat de Trump, oferă imaginea unui actor mult mai previzibil.

În mod tradițional, Beijingul are un singur aliat oficial: Coreea de Nord. De cealaltă parte, America are peste 50 de aliați, pe care pare să-i trateze însă în ultimele luni cu mai puțin respect decât pe adversari.

China a reținut timp de peste o mie de zile doi cetățeni canadieni, ca represalii pentru arestarea directoarei financiare Huawei, Meng Wanzhou, în baza unui mandat american. Trump, în schimb, a declarat că și-ar dori ca vecinul său nordic, Canada, să devină al 51-lea stat al SUA.

Între timp, China investește tot mai mult în operațiuni de cosmetizare a imaginii sale peste hotare, colaborând cu influenceri locali sau amplificând conținutul creat de aceștia pe rețelele sociale.

Materialele variază de la reportaje sponsorizate despre Xinjiang, menite să diminueze preocupările privind persecuția uigurilor, până la conținutul aparent inofensiv despre gastronomie sau tehnologie.

Rezultatele sondajului Pew ar putea întări astfel o convingere mai veche a Beijingului și anume aceea că dominația globală a Washingtonului se află în declin.

Oricum, China încearcă să proiecteze imaginea unei puteri care pășește într-un viitor strălucitor, dominat de orașe ultratehnologizate și de inovație, în timp ce Occidentul se confruntă cu scăderea nivelului de trai. Firește, această narațiune este utilă și pe plan intern, în contextul nemulțumirilor tot mai mari din societatea chineză.

Cu toate acestea, percepțiile publice despre marile puteri sunt deseori complexe și schimbătoare.

Spre exemplu, imaginea SUA își revenise după impresia catastrofală lăsată după declanșarea războiului din Irak, iar popularitatea Chinei scăzuse enorm în timpul pandemiei, din cauza modului în care autoritățile au gestionat izbucnirea ei.

În aceste condiții, lecția pe termen lung pentru ambele superputeri pare una extrem de clară - imaginea publică influențează percepțiile, însă, în cele din urmă, statele sunt judecate după ceea ce fac. Iar reacțiile lumii reflectă tocmai aceste acțiuni.



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