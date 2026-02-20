Trump contraatacă după ce Curtea Supremă i-a anulat parţial taxele vamale şi anunţă o taxă de 10%

Curtea Supremă a SUA, deşi este majoritar conservatoare, a estimat într-o hotărâre emisă vineri mai devreme că o parte din taxele vamale decise de Trump sunt ilegale. Este vorba despre taxele pe care Trump le numeşte "reciproce".



Fără a fi propriu-zis reciproce, aceste taxe vamale au fost impuse unilateral de SUA ţărilor pe care Trump le acuză că menţin politici comerciale dezavantajoase faţă de SUA, precum taxe vamale ori bariere netarifare, sau care i-au respins cererile de a încheia cu Washingtonul acorduri comerciale favorabile intereselor americane.



Hotărârea Curţii Supreme nu priveşte taxele vamale sectoriale, precum cele percepute asupra importurilor de automobile, oţel, aluminiu, produse farmaceutice, etc.



Vorbind la o conferinţă de presă la Casa Albă despre o "decizie teribilă" şi o "ruşine absolută", Trump i-a atacat pe judecătorii care au decis împotriva taxelor impuse de el, acuzând Curtea Supremă că a cedat în faţa "influenţelor străine".



Cu toate acestea, a adăugat el, Administraţia sa are "alternative". "Astăzi voi semna un ordin executiv pentru a impune o taxă vamală globală de 10% (...), care se va adăuga taxelor noastre normale deja existente", a precizat Trump în continuare.



Totuşi, hotărârea Curţii Supreme îi dă lui Trump peste cap întreaga politică în domeniul comercial, taxele vamale fiind piatră de temelie a agendei sale economice, decizia riscând acum să conducă la incertitudini suplimentare, complicaţii administrative, încurcături diplomatice şi procese judiciare de recuperare a unor taxe deja plătite.



Prin seria de taxe vamale impuse Trump urmăreşte diminuarea imensului deficit comercial al SUA şi reindustrializarea acestei ţări, care a pierdut numeroase capacităţi productive întrucât globalizarea şi liberalizarea comerţului internaţional au încurajat companiile să-şi delocalizeze producţia către ţări cu costuri mai reduse

.AGERPRES