Trump desemnează mișcarea antifascistă Antifa drept organizație teroristă

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va desemna mișcarea antifascistă de stânga Antifa drept organizație teroristă, într-o mișcare care urmează asasinării activistului politic de dreapta Charlie Kirk.

„De asemenea, voi recomanda cu tărie ca cei care finanțează ANTIFA să fie investigați amănunțit, în conformitate cu cele mai înalte standarde și practici legale”, a scris Trump pe Truth Social.

După asasinarea lui Kirk, Departamentul american al Justiției (DOJ) a eliminat de pe site-ul său un studiu oficial care concluziona că extremiștii de dreapta sunt responsabili pentru mult mai multe atacuri și crime motivate ideologic decât extremiștii de stânga sau islamiștii radicali.

