x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump anunță o coaliție militară împotriva cartelurilor. 17 state au intrat în alianță

Trump anunță o coaliție militară împotriva cartelurilor. 17 state au intrat în alianță

de Redacția Jurnalul    |    07 Mar 2026   •   18:01
Trump anunță o coaliție militară împotriva cartelurilor. 17 state au intrat în alianță
Sursa foto: Hepta/Donald Trump anunță o coaliție contra drogurilor

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă formarea unei coaliții militare împotriva cartelurilor, destinată combaterii rețelelor de crimă organizată care operează în emisfera vestică.

Potrivit declarațiilor, nu mai puțin de 17 state s-au alăturat deja alianței internaționale, care ar urma să coordoneze operațiuni comune pentru „eradicarea cartelurilor”, scrie Reuters.

Anunțul a fost făcut în contextul intensificării presiunilor asupra grupărilor implicate în trafic de droguri, arme și persoane, activități care afectează securitatea mai multor țări din America de Nord, America Centrală și America de Sud.

Liderul american a subliniat că această coaliție militară împotriva cartelurilor reprezintă un pas decisiv pentru stabilitatea regională și pentru reducerea influenței rețelelor criminale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: donald trump coaliție militară carteluri
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri