Trump anunță că, după Washington, va trimite Garda Națională și în alte locuri din SUA

Deși a stârnit furia localnicilor și a autorităților locale, președintele SUA a mobilizat Garda Națională în Capitală pentru a lupta cu infractorii. Garda Națională a preluat controlul asupra Poliției și a desfășurat trupe pe străzile din Washington .

Joi, Donald Trump a vizitat o secție de Polițe pentru a sprijini operațiunea. El a declarat că va cere operațiuni similare în alte locuri din SUA.

„Vom face totul în siguranță și apoi vom merge în alte locuri, dar vom rămâne aici o vreme”, le-a spus el zecilor de polițiști și membri ai Gărzii Naționale adunați în fața unității, potrivit Le Figaro.

Trump care a fost însoțit de mai mulți oficiali a petrecut o jumătate de oră la secția de Poliție. El le-a dus polițiștilor și membrilor Gărzii Naționale hamburgeri și pizza.

(sursa: Mediafax)