Trump vrea să elimine votul prin corespondență, deși Constituția nu îi oferă această putere

de Redacția Jurnalul    |    19 Aug 2025   •   10:45
Sursa foto: Hepta

Președintele Donald Trump a criticat luni votul prin corespondență, susținând că ar favoriza fraude masive, deși dovezile arată că fraudele sunt rare. El a promis, printr-o postare pe Truth Social, că va elimina atât votul prin corespondență, cât și utilizarea mașinilor de vot.

Trump a reiterat false afirmații despre vot, susținând că SUA este singura țară care utilizează corespondența, deși aceasta este folosită în Germania, Elveția, Regatul Unit și alte state, potrivit AP. Criticii săi și experții în legislația electorală au subliniat că președintele nu are autoritatea de a schimba regulile alegerilor la nivel național, responsabilitatea revenind Congresului și statelor.

Anterior, Trump a emis un ordin executiv ce ar fi cerut dovada cetățeniei pentru înregistrarea alegătorilor, dar acesta a fost blocat de instanțe. Statele Washington și Oregon au contestat măsura, argumentând că președintele nu poate impune termene pentru primirea buletinelor de vot, stabilite de legea federală.

Votul prin corespondență este folosit pe scară largă în statele republicane și de membrii armatei staționați peste hotare, iar eliminarea sa completă ar putea restrânge dreptul de vot al acestora.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: donald trump vot prin corespondenta constitutia
