Trump, gest obscen în timpul unei vizite la o fabrică Ford din Michigan

Marți, în timpul turului de la uzina Ford din Dearborn, Trump a fost întrerupt de strigăte venite din mulțime. Într-un videoclip de circa 15 secunde publicat de TMZ, se aude o voce acuzându-l direct că este „protector al pedofililor”. În imagini, Trump pare vizibil deranjat, își îndreaptă privirea către zona de unde veneau acuzațiile. Conform înregistrării, ridică degetul mijlociu - un gest considerat vulgar, arată The Guardian.

Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, nu a confirmat explicit gestul. El a declarat pentru The Guardian că Trump a avut „un răspuns clar și adecvat” față de ceea ce a descris drept „o persoană instabilă care striga obscenități într-un acces de furie”. Oficialul a evitat să comenteze în detaliu imaginile. Astfel, mesajul transmis, sugerează că administrația nu consideră reacția liderului ca fiind nepotrivită.

Un reprezentant al Ford a declarat pentru TMZ că vizita a fost, per ansamblu, un succes, și că firma apreciază modul în care angajații au reprezentat compania. În același timp, Ford a subliniat că nu acceptă comportamente sau limbaj indecent în spațiile sale. „Avem proceduri clare pentru astfel de situații, dar nu comentăm cazuri punctuale”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Evenimentul survine într-un moment tensionat din punct de vedere politic. Administrația Trump se confruntă cu solicitări tot mai ferme de a publica integral „dosarele Epstein”. Aceste documente ar putea scoate la iveală conexiuni și influențe ale fostului finanțist condamnat pentru trafic sexual. Conform datelor judiciare, Departamentul de Justiție a divulgat sub 1% din aceste materiale, deși legislația federală impunea publicarea completă până la jumătatea lunii decembrie.

Săptămâna trecută, congresmenii Ro Khanna (democrat) și Thomas Massie (republican) au cerut unui judecător federal să dispună publicarea integrală a documentelor. Procurorul general Pam Bondi a motivat întârzierea prin necesitatea protejării identității victimelor. Totuși, multe dintre actele publicate până acum sunt masiv cenzurate și au un conținut limitat. Această lipsă de transparență a alimentat suspiciuni și critici, inclusiv din partea unor democrați de top, care cer clarificări.

Donald Trump a avut în trecut o relație cunoscută cu Jeffrey Epstein și a fost fotografiat în mai multe ocazii alături de acesta. Președintele SUA a minimalizat importanța dosarelor, numindu-le „o farsă”. Gestul surprins la fabrica Ford și răspândit masiv online riscă să intensifice tensiunile, într-o perioadă în care presiunea publică pentru transparență este în creștere.

(sursa: Mediafax)