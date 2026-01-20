Jurnalul.ro › Ştiri › Externe › Trump postează o imagine cu el înfigând steagul american în Groenlanda şi o alta cu steagul suprapus peste varii ţări Trump postează o imagine cu el înfigând steagul american în Groenlanda şi o alta cu steagul suprapus peste varii ţări

Sursa foto: Donald Trump a cucerit Groenlanda! Sau cel puțin asta vrea să arate, după postarea de pe Truth Social

Preşedintele american Donald Trump a postat marţi pe platforma sa de socializare Truth Social o imagine cu el însuşi, generată cel mai probabil cu ajutorul Inteligenţei Artificiale, în care pare că înfige steagul american în teritoriul Groenlandei.