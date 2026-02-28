x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe De ce este Iranul atacat? Trump vrea să răstoarne regimul și să încurajeze o lovitură de stat

De ce este Iranul atacat? Trump vrea să răstoarne regimul și să încurajeze o lovitură de stat

de Redacția Jurnalul    |    28 Feb 2026   •   15:40
De ce este Iranul atacat? Trump vrea să răstoarne regimul și să încurajeze o lovitură de stat
Sursa foto: Hepta/Raidul a avut loc la câteva ore după ce Trump și-a exprimat nemulțumirea față de negocierile nucleare

Trump a cerut deschis armatei iraniene să depună armele și populației să preia controlul guvernului. Nu este retorică de război, este un obiectiv politic explicit: schimbarea regimului de la Teheran.

În orele care au urmat exploziilor din centrul Teheranului, Trump a vorbit despre „operațiuni militare majore" și a promis imunitate militară iranienilor care capitulează. Canalele oficiale israeliene în limba persană au invitat iranienii să documenteze protestele împotriva regimului. Mesajul este fără echivoc: obiectivul nu este doar militar, ci politic, scrie Il Messaggero.

Potrivit The Guardian, raidul a avut loc la câteva ore după ce Trump și-a exprimat nemulțumirea față de negocierile nucleare.

Dar momentul nu poate fi explicat doar prin problema nucleară. Atacurile vin după săptămâni de represiune internă în Iran, cu mii de victime. Washingtonul a calculat că regimul este vulnerabil: sub presiune economică, izolat diplomatic și zguduit de proteste.

Planul „optimist" al Washingtonului: bombardarea infrastructurii militare și a bazelor Gărzii Revoluționare Islamice ar putea crea condițiile pentru o ruptură în elita iraniană. O parte a aparatului ar putea alege să abandoneze conducerea ideologică pentru a supraviețui.

Regimul iranian nu este doar o conducere politică. Este o împletire profundă între instituții religioase, aparat militar și rețele economice controlate de IRGC. O slăbire bruscă ar putea produce efectul opus: o lovitură de stat din partea facțiunilor radicale sau un vid de putere cu riscul fragmentării. Precedentul libian rămâne un avertisment serios.

Teheranul a promis un „răspuns zdrobitor". În primele ore s-au înregistrat deja lansări de rachete către Israel și tensiuni în Bahrain, unde se află flota americană. Iranul păstrează instrumente semnificative: rachete balistice, drone, miliții aliate și capacități navale în Strâmtoarea Hormuz. O operațiune concepută ca limitată se poate transforma rapid într-un conflict regional cu impact major asupra piețelor energetice.

Dacă naționalismul iranian se mobilizează în jurul regimului, atacul riscă să întărească tocmai puterea pe care intenționa să o distrugă.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: trump Iran lovitură de stat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri