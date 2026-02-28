14.000 de angajați luau sporul de anticorupție la Apărare. Curtea de Conturi a tăiat lista

Din totalul programului SAFE, 9,53 miliarde euro sunt alocați Ministerului Apărării. Aproximativ 70% din acești bani vor fi derulați pe teritoriul României.

„Vreo 4-5 miliarde de euro se vor învârti prin interacțiune comercială în România", a precizat Miruță, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Restul fondurilor din programul SAFE merg spre autostrăzi și situații de urgență.

Miruță a descris starea actuală a unor fabrici din Industria Națională de Armament: „Au crescut copaci prin pardoseală”.

Planul este să atragă producători internaționali care să investească în aceste fabrici în schimbul contractelor. „Nici o firmă din lume nu refuză un contract de 3 miliarde de euro", a spus ministrul, referindu-se la proiectul mașinii de luptă a infanteriei.

Direcția Generală de Armament a aplicat penalități de 40 de milioane de euro unei firme care nu a respectat condițiile contractuale. Cei 16 specialiști care gestionează acum 85 de proiecte de miliarde de euro nu au pierdut niciodată un litigiu cu marile fabrici de armament.

„Oamenii știu să-și facă treaba milimetric", a afirmat Miruță.

Curtea de Conturi a constatat că sporul de 12,5% pentru anticorupție era plătit la 14.000 de angajați din minister, deși legea prevede doar 3.000 de beneficiari.

Sporul a fost redus corespunzător. „N-am spus-o eu, a spus-o Curtea de Conturi", a subliniat ministrul.

(sursa: Mediafax)