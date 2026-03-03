Trump: Marina SUA va escorta petrolierele prin strâmtoarea Ormuz

Într-o postare publicată pe rețeaua sa socială, Truth Social, Donald Trump a precizat că a ordonat Corporației de Finanțare pentru Dezvoltare a Statelor Unite (DFC) să ofere, „la un preț foarte rezonabil”, asigurări de risc politic și garanții financiare pentru toate liniile de transport maritim care operează în zonă.

„Dacă este necesar, Marina Statelor Unite va începe să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Hormuz, cât mai curând posibil”, a transmis Trump.

Liderul de la Casa Albă a subliniat că obiectivul principal al administrației sale este menținerea fluxului global de energie.

„Indiferent de situație, Statele Unite vor asigura fluxul liber de energie către lume. Puterea economică și militară a Statelor Unite este cea mai mare de pe Pământ. Vor urma și alte acțiuni”, a adăugat acesta.

Anunțul vine în contextul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu și al importanței strategice a strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează o parte semnificativă din exporturile mondiale de petrol și gaze.

(sursa: Mediafax)