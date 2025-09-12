Trump mărturisește că răbdarea sa cu Putin "se epuizează rapid"

Preşedintele american a adăugat, în timpul unui interviu în direct la canalul de televiziune Fox News, că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski trebuie şi el convins să pună capăt conflictului din Ucraina, declanşat în 2022 de invazia rusă în această ţară, spunând: "E nevoie de doi pentru a dansa tango".



"Când Putin a vrut să o facă, Zelenski nu a vrut. Când Zelenski a vrut, Putin nu a mai vrut", a spus el despre posibilele negocieri de pace.



Întrebat în cadrul emisiunii în direct "Fox and Friends" despre intruziunea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei în această săptămână, Trump a spus: "Nu vreau să apăr pe nimeni, dar ele (dronele) au fost de fapt doborâte".



Joi, preşedintele american, departe de a se alătura protestelor ţărilor europene din cadrul NATO, a considerat că ar fi putut fi o "greşeală" din partea Moscovei.



Întrebat ce formă ar lua eventualele măsuri împotriva Rusiei, Trump a declarat vineri: "Va consta în a-i lovi puternic cu sancţiuni împotriva băncilor, precum şi asupra petrolului, şi tarife vamale. Dar am mai făcut asta înainte, am făcut multe".



Washingtonul este pregătit să impună taxe vamale suplimentare împotriva statelor care cumpără petrol rusesc, cum ar fi China şi India, cu condiţia ca Uniunea Europeană să facă acelaşi lucru, într-o încercare de a afecta economia de război a Rusiei, a declarat marţi pentru AFP un oficial american.

AGERPRES