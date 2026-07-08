Trump nu renunță la Groenlanda! Afirmații false făcute de președintele SUA la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdogan

Afirmațiile au vizat Groenlanda, războaiele despre care Trump spune că le-ar fi încheiat, ajutorul militar acordat Ucrainei de administrația Biden, investițiile în economia americană și alegerile prezidențiale din 2020, scrie CNN.

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Donald Trump a reluat apelul ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei, susținând că insula este „înconjurată de nave chineze și rusești”. Potrivit verificării CNN, această afirmație nu este susținută de dovezi. Experți independenți în securitatea Arcticii, autoritățile daneze, oficiali din Groenlanda și reprezentanți ai altor state nordice au respins în repetate rânduri această descriere.

Comandantul forțelor daneze din Arctica declara luna trecută că nu au fost observate nave chineze sau ruse în apropierea Groenlandei, iar specialiști consultați de CNN au catalogat afirmația drept nefondată.

Trump a susținut din nou că administrația sa „a încheiat opt războaie”. CNN notează însă că această afirmație nu corespunde realității. Lista invocată de președintele american include situații care nu au reprezentat războaie propriu-zise, precum disputa diplomatică dintre Egipt și Etiopia sau tensiunile dintre Serbia și Kosovo.

În plus, conflictul dintre Rwanda și Republica Democrată Congo continuă în pofida unui acord de pace, iar războiul dintre Israel și Hamas nu s-a încheiat, în condițiile în care atacurile din Gaza continuă. Nici conflictul dintre Israel și Iran nu poate fi considerat rezolvat definitiv, având în vedere evoluțiile ulterioare.

Referindu-se la sprijinul acordat Kievului, Trump a afirmat că fostul președinte Joe Biden a oferit Ucrainei „sute de miliarde de dolari în echipamente militare”. Datele analizate de CNN și furnizate de Institutul Kiel pentru Economia Mondială arată însă că, până în aprilie 2026, Statele Unite alocaseră aproximativ 74 de miliarde de dolari sub formă de ajutor militar și aproximativ 132 de miliarde de dolari în total, incluzând sprijinul financiar și umanitar. Prin urmare, valoarea echipamentelor militare este mult inferioară cifrei invocate de liderul de la Casa Albă.

Trump a susținut că, de la revenirea sa la Casa Albă, economia americană ar fi atras investiții de 19,2 trilioane de dolari, adăugând că suma este în prezent și mai mare. CNN arată că nici această cifră nu este confirmată. Chiar și site-ul oficial al Casei Albe menționează investiții anunțate în valoare de aproximativ 10,6 trilioane de dolari, iar analiza postului american arată că această valoare include promisiuni, proiecte neconfirmate și declarații privind schimburi economice, nu investiții efective. Datele oficiale privind investițiile străine directe indică un nivel de aproximativ 232 de miliarde de dolari în anul 2025.

Donald Trump a afirmat din nou că scrutinul prezidențial din 2020 a fost „fraudat”. CNN subliniază că această afirmație a fost infirmată în repetate rânduri de instanțe, autorități electorale și anchete desfășurate în Statele Unite. Nu au fost prezentate dovezi care să demonstreze existența unei fraude electorale pe scară largă care să fi schimbat rezultatul alegerilor câștigate de Joe Biden.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul întâlnirii dintre Donald Trump și Recep Tayyip Erdogan, desfășurată înaintea summitului NATO de la Ankara, unde liderii Alianței discută despre cheltuielile pentru apărare, sprijinul acordat Ucrainei și viitorul relațiilor transatlantice. Verificarea realizată de CNN evidențiază că o parte dintre declarațiile președintelui american reiau afirmații formulate și în trecut, care au fost deja contestate de experți și de date oficiale.

Liderii NATO se reunesc la Ankara

Liderii europeni ai NATO încearcă miercuri, la summitul de la Ankara, să îl convingă pe Donald Trump să își reafirme angajamentul față de alianța militară, conform Reuters.

Miercuri are loc principala sesiune a summitului NATO de la Ankara, după dineul de marți seară al liderilor alianței. Întâlnirea are loc într-un context tensionat, marcat de noile critici ale lui Donald Trump la adresa Alianței Nord-Atlantice.

Trump a ajuns marți în capitala Turciei și a spus că ar fi putut boicota summitul, dacă nu ar fi fost prietenia sa cu gazda reuniunii, președintele Recep Tayyip Erdogan. Liderul american nu a exclus nici noi retrageri de trupe americane din Europa.

NATO a încercat să arate că statele europene țin cont de cererile lui Trump privind creșterea cheltuielilor de apărare și reducerea dependenței de SUA. Alianța a anunțat mai multe acorduri pentru armament, în valoare de cel puțin 50 de miliarde de dolari.

Trump, care a criticat dur NATO atât în primul, cât și în al doilea mandat, a spus că este „foarte dezamăgit” de alianță. El a afirmat că Statele Unite nu au fost „tratate bine” în timpul războiului cu Iran.

„De ce cheltuim sute de miliarde de dolari, iar ei nu sunt alături de noi? Noi am fost întotdeauna alături de ei”, a spus Trump, marți, într-o apariție alături de Erdogan.

Președintele american a acuzat statele europene că nu au permis forțelor SUA să folosească spațiul lor aerian și bazele de pe teritoriul lor în timpul războiului.

Oficialii europeni spun însă că, în mare parte, și-au respectat angajamentele față de forțele americane, deși nu au fost consultați în legătură cu un conflict care le-a afectat economiile și care a fost profund nepopular în Europa.

Marți, Trump a spus că relația sa cu Meloni „s-a deteriorat puțin pentru că ea a refuzat să ne ajute” în cazul Iranului. În același timp, el a descris-o drept „o persoană drăguță”.

Oficialii italieni au încercat în ultimele zile să pună capăt disputei.

Trump a mai spus că Groenlanda, teritoriu semiautonom al Danemarcei, stat membru NATO, ar trebui să fie controlată de Statele Unite.

Câteva ore mai târziu, tot la Ankara, premierul danez Mette Frederiksen a spus că se așteaptă ca aliații să respecte suveranitatea Regatului Danemarcei și să accepte că Groenlanda nu este de vânzare.

Cei 32 de lideri NATO s-au întâlnit marți seară la un dineu, însă principala sesiune a summitului are loc miercuri.

Ambasadorii tuturor statelor membre NATO au aprobat o declarație a summitului care reafirmă un „angajament de nezdruncinat” față de apărarea colectivă. Declarația va fi însă publicată doar după ce va fi aprobată de lideri.

Administrația Trump a exercitat presiuni asupra statelor europene să își crească cheltuielile pentru apărare și să își asume principala responsabilitate pentru apărarea convențională a Europei. În același timp, Washingtonul încearcă să își mute atenția militară către Indo-Pacific.

Liderii europeni spun că lucrează pentru a-și asuma un rol mai mare în securitatea continentului. Ei cer însă ca tranziția să fie previzibilă și ordonată, pentru a evita eventuale breșe de apărare care ar putea fi exploatate de Rusia.

Oficialii europeni speră că relația bună a lui Trump cu Erdogan și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, va ajuta la reducerea tensiunilor de la summit.

(sursa: Mediafax)