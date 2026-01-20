Trump primește un sms privat de la un lider european: „Nu înțeleg ce faci cu Groenlanda”

Președintele american a publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth, un mesaj privat, primit pe telefonul său de la Emmanuel Macron.

Gestul este privit ca fiind extrem de controversat, pentru că asemenea lucruri nu sunt acceptabile din punct de vedere diplomatic.

Cu toate acestea, președintele american a publicat un screen-shot cu textul lui Macron, iar Trump a numit acest text: „memorandum”.

„Prietene, suntem în total acord cu Siria, putem să facem lucruri mărețe cu Iran. Nu înțeleg ce intenții ai cu Groenlanda. Hai să încercăm să facem lucruri mărețe împreună: 1) – pot să aranjez un meeting G7 după Davos, la Paris, joi după-amiază. Pot să-i invit pe ucraineni, danezi, sirieni și ruși. 2) te invit la o cină împreună, în Paris, înainte să pleci înapoi…”, a scris Macron.

În general, distribuirea capturilor de ecran cu texte private este absolut interzis în lumea politicienilor de rang înalt.

Într-o altă ordine de idei, Trump susține în postare că a vorbit cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, despre viitorul Groenlandei și că va avea o întâlnire personală cu acesta la Davos.

„Groenlanda este esențială pentru securitatea națională și securitatea globală. Nu există cale de întoarcere – toată lumea este de acord cu asta!”, a scris Trump pe Truth.

