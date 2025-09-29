Statele Unite introduc tarife de 100% pentru filmele produse în afara țării

„Afacerea noastră cinematografică a fost furată din Statele Unite ale Americii de către alte țări. California, cu guvernatorul său slab și incompetent, a fost deosebit de afectată. Prin urmare, pentru a rezolva această problemă veche și nesfârșită, voi impune tarife de 100% pentru toate filmele realizate în afara Statelor Unite”, a anunțat liderul de la Casa Albă printr-un mesaj publicat luni pe platforma Truth Social.

La începutul lunii mai, Donald Trump a anunțat o măsură asemănătoare. „Industria de Film din America moare foarte repede. Alte țări oferă tot felul de stimulente pentru a atrage producătorii și studiourile noastre departe de Statele Unite. Acesta este un efort concertat al altor naţiuni şi, prin urmare, o ameninţare la adresa Securităţii Naţionale. Este, pe lângă orice altceva, mesagerie și propagandă! Prin urmare, autorizez Departamentul Comerțului și Reprezentantul pentru Comerț al Statelor Unite să înceapă imediat procesul de instituire a unui Tarif 100% pentru toate filmele care vin în țara noastră și care sunt produse în Țările Străine”, nota atunci președintele Trump.

Potrivit Reuters, anunțul a avut efect imediat pe piețele financiare. În tranzacțiile premergătoare deschiderii bursei, acțiunile Netflix au scăzut cu 1.4%, iar cele ale Warner Bros Discovery cu 0.6%.

(sursa: Mediafax)