Turcia: NATO nu este obligată să intervină pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Poziția Ankarei vine după ce președintele american Donald Trump a cerut aliaților NATO să găsească rapid o soluție pentru reluarea traficului maritim prin una dintre cele mai importante rute energetice din lume, scrie Euronews.

Trump cere acțiune rapidă din partea NATO

Donald Trump a transmis un ultimatum secretarului general al NATO, Mark Rutte, solicitând aliaților să identifice în câteva zile o soluție pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Rutte se află la Washington pentru o serie de întâlniri cu oficiali americani, inclusiv cu secretarul de stat Marco Rubio și cu secretarul apărării Pete Hegseth. În prezent, doar un număr limitat de nave reușește să traverseze strâmtoarea, în ciuda unui armistițiu fragil anunțat recent, care ar trebui să permită reluarea traficului maritim.



Turcia: NATO este o alianță defensivă

Ministrul turc Ömer Bolat a subliniat că NATO este în primul rând o alianță defensivă, creată pentru a menține securitatea în Europa și în alte regiuni. „NATO are în principal rolul de a descuraja conflictele și de a menține pacea și securitatea pe continentul european, dar și la nivel global”, a spus oficialul turc.

Întrebat dacă statele membre ale alianței au dreptul să îi amintească lui Trump că NATO nu a fost implicată în planificarea conflictului cu Iranul, Bolat a răspuns afirmativ. Mai multe state membre ale NATO au respins deja solicitările inițiale ale Statelor Unite de a susține campania militară împotriva Iranului. Oficialii europeni au subliniat că aliații nu au fost consultați înainte de loviturile militare și că mandatul alianței este unul defensiv. În paralel, aproximativ 40 de state – majoritatea membre NATO, alături de Japonia, Coreea de Sud și Australia – analizează o strategie pentru securizarea Strâmtorii Ormuz după încetarea ostilităților.

Strâmtoarea Ormuz : o rută strategică pentru economia globală

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul petrolului. Blocarea sau restricționarea traficului în această zonă are impact direct asupra piețelor energetice globale și asupra prețului petrolului. În acest context, presiunea diplomatică pentru redeschiderea completă a strâmtorii crește, însă pozițiile statelor NATO arată că o intervenție militară colectivă rămâne departe de a fi garantată.

(sursa: Mediafax)