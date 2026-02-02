O turistă din Australia a murit, după ce a rămas blocată într-un teleschi în Japonia

Poliția din Nagano Omachi a declarat că turista în vârstă de 22 de ani a suferit un stop cardiac după accidentul de la stațiunea montană Tsugaike din Valea Hakuba, o destinație de schi populară din centrul Japoniei, potrivit CNN.

Tânăra a fost dusă de urgență la spital, dar ulterior a decedat din cauza rănilor suferite, potrivit poliției și operatorului teleschiului.

Într-un comunicat, compania de telecabine Tsugaike a declarat că catarama de la talie a rucsacului turistei s-a încurcat în scaunul cu lift, ceea ce a împiedicat-o să coboare din lift.

„Deoarece cureaua de piept a rucsacului era fixată, rucsacul nu s-a desprins de corpul oaspetelui, iar turista a fost târâtă odată cu rucsacul după ce a coborât din lift”, a declarat Kubo Tsuneo, directorul companiei, într-un comunicat.

„Un membru al personalului a apăsat imediat butonul de oprire de urgență pentru a opri funcționarea liftului. A fost oferită prompt asistență de urgență, iar oaspetele a fost apoi transportat la spital cu ambulanța”, se arată în comunicat.

Compania și-a exprimat „sincere condoleanțe familiei îndurerate” și a promis că va consolida măsurile de siguranță.

Departamentul australian pentru Afaceri Externe și Comerț a confirmat decesul unui cetățean australian în Japonia și a declarat că oferă sprijin consular familiei acestuia.

Japonia este considerată una dintre destinațiile de top din Asia pentru sporturi de zăpadă datorită zăpezii pufoase, care atrage un număr mare de turiști străini în fiecare iarnă.

A young Australian woman snowboarding in Japan has died after a freak accident on a chairlift.



Brooke Day’s family has made the trip from Queensland to bring her home. pic.twitter.com/rJCOtnT8za — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) February 2, 2026

(sursa: Mediafax)