Ucrainenii, protest uriaș la Kiev: „Serviciul militar nu este sclavie! ”

Manifestanții au scandat „Serviciul militar nu este sclavie!” și au afișat pancarte cu mesaje precum „Represiunea nu este disciplină” și „Trebuie să îi protejăm pe cei care ne protejează”.

Protestele vizează două proiecte de lege aflate în dezbatere în parlament. Primul restabilește pedepse penale pentru soldații care folosesc arme ilegale. Al doilea sporește sancțiunile pentru militarii care nu respectă ordinele, conform Kyiv Independent.

Parlamentul a adoptat deja primul proiect în prima lectură pe 4 septembrie. Al doilea se află încă în dezbatere în Rada Supremă.

Protestatarii cer guvernului să respingă cele două legi. Ei vor condiții clare pentru serviciul militar și numirea unui mediator militar. Tema centrală a protestului este „nu discriminării militare”.

‼️???????????? In Kiev, protesters rallied against a bill tightening penalties for soldiers who refuse commanders’ orders, chanting “Soldiers are not slaves!” and “Defend soldiers’ rights!” #UkraineWillWin #Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/sTQduYJSF4 — Maimunka News (@MaimunkaNews) September 5, 2025

Este a doua oară în această vară când oamenii din Kiev ies în stradă. În iulie au protestat după ce parlamentul a desființat agențiile anticorupție independente. Zelenski a semnat acele legi în grabă. Protestele s-au răspândit în toată țara timp de câteva zile. În final, decizia a fost anulată. Mișcarea a fost comparată cu Revoluția EuroMaidan, care a avut loc tot în Piața Independenței.

Medicul Alina Sarnatska, una dintre organizatoare, spune că pedepsele mai dure nu rezolvă problemele.

„Abordarea de tipul «creșterea pedepselor și îmbunătățirea disciplinei» nu funcționează”, a scris ea pe Facebook.

Sarnatska susține că armata este tratată deja nedrept. Salariile sunt mici și durata serviciului militar este nedeterminată. Ea consideră că un mediator militar ar proteja drepturile soldaților care își risc viața zilnic.

(sursa: Mediafax)