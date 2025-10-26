x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe UE ia în considerare interzicerea etanolului în dezinfectanții de mâini din cauza riscului de cancer

UE ia în considerare interzicerea etanolului în dezinfectanții de mâini din cauza riscului de cancer

de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   00:00
UE ia în considerare interzicerea etanolului în dezinfectanții de mâini din cauza riscului de cancer

Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a clasifica etanolul, ingredient utilizat în numeroși dezinfectanți pentru mâini, drept substanță periculoasă care crește riscul de cancer, potrivit unui raport al Financial Times.

O recomandare internă din 10 octombrie, emisă de unul dintre grupurile de lucru ale Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), a identificat etanolul ca substanță toxică, care ar putea crește riscul de cancer și complicații în sarcină și ar trebui înlocuit în produsele de curățenie și alte produse similare, notează marți FT.

Comitetul pentru Produse Biocide al ECHA urma să se întrunească între 25 și 28 noiembrie pentru a analiza situația. În cazul în care comitetul va concluziona că etanolul este carcinogen, acesta ar recomanda substituirea lui, decizia finală urmând să fie luată de Comisia Europeană.

ECHA a precizat că etanolul ar putea fi totuși aprobat pentru utilizările biocide planificate, dacă acestea sunt considerate sigure în raport cu nivelurile de expunere așteptate sau dacă nu se găsesc alternative.

Organizația Mondială a Sănătății clasifică etanolul și izopropanolul ca sigure pentru igiena mâinilor, subliniind că utilizarea lor rămâne recomandată pentru dezinfectarea acestora.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ue interzicere etanol dezinfectanti de maini
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri