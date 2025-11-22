UE vrea îmbunătățiri la planul de pace în Ucraina propus de SUA

Liderii țărilor din G7 și liderii europeni s-au întâlnit în marja summitului G20 de la Johannesburg pentru a discuta planul american de pace pentru războiul din Ucraina, scrie Reuters.

„Proiectul inițial al planului în 28 de puncte include elemente importante care vor fi esențiale pentru o pace justă și durabilă. Considerăm, prin urmare, că proiectul constituie o bază care va necesita lucrări suplimentare”, au declarat liderii.

„Suntem clari în ceea ce privește principiul că frontierele nu trebuie modificate prin forță. De asemenea, suntem preocupați de limitările propuse pentru forțele armate ale Ucrainei, care ar face ca această țară să fie vulnerabilă la viitoare atacuri.”

Liderii au adăugat că orice elemente referitoare la UE și NATO vor necesita acordul lor.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că autoritățile ucrainene se află sub presiune considerabilă privind planul american de pace care ar forța Ucraina la concesii majore, informează CNN.

„Presiunea asupra Ucrainei este acum la cote maxime. Ucraina s-ar putea confrunta acum cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie, fie 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de grea. Cele mai dificile riscuri sunt viața fără libertate, fără demnitate, fără dreptate și a crede pe cineva care ne-a atacat deja de două ori”, a declarat Zelenski, vineri.