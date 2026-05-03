Un mall „semi-apocaliptic” scoate în evidență dificultățile economice ale Rusiei

Muzica pop energică răsună în atriumul unui centru comercial dintr-o suburbie de clasă mijlocie, dar în loc să însoțească forfota cumpărătorilor, se aude în fața unor spații comerciale cu vitrine de sticlă, în mare parte goale și închise – un semn al dificultăților economice din Rusia, potrivit CNN.

Imensul mall Goodzone și-a deschis porțile în 2014. Acesta include un cinematograf multiplex cu opt săli, care acum stă pustiu. Deși este încă deschis șapte zile pe săptămână, mall-ul din sudul Moscovei pare să moară încet, cu puține magazine deschise și și mai puțini clienți.

În urma invaziei pe scară largă a Ucrainei, a exodului companiilor occidentale și a sancțiunilor occidentale fără precedent, economia Rusiei a contrazis așteptările, orientându-se către cheltuieli militare masive și creșterea exporturilor de petrol către China și India.

Cu toate acestea, economia începe să dea semne de tensiune crescândă, PIB-ul înregistrând o contracție de 1,8% în primele două luni ale anului 2026. Vladimir Putin a recunoscut problema într-o ședință guvernamentală privind afacerile economice, la jumătatea lunii aprilie.

„Statisticile arată că, din păcate, creșterea economică a încetinit timp de două luni consecutive”, a spus Putin, cerând oficialilor să explice „de ce traiectoria indicatorilor macroeconomici nu se ridică în prezent la nivelul așteptărilor”.

Liderul Partidului Comunist din Rusia, Gennady Ziuganov, a criticat ulterior ceea ce a descris ca o lipsă de răspunsuri competente la întrebările lui Putin din cadrul ședinței guvernului, calificând situația drept „tristă și îngrijorătoare”.

Vorbind în Duma de Stat a Rusiei, Ziuganov a avertizat că țara s-ar putea confrunta cu o revoluție de tip bolșevic dacă guvernul nu reușește să abordeze problema slăbirii economiei.

Deși s-a abținut să-l critice pe Putin, așa cum se întâmplă adesea în cazul opoziției coregrafiate permise de Kremlin, el a mustrat totuși guvernul.

Deși nu au existat semne de tulburări sociale în masă în Rusia, iar alte mall-uri, inclusiv gigantul Aviapark din nord-vestul Moscovei, par să aibă afaceri bune, mai mulți angajați de la Goodzone au descris pentru CNN, cu îngrijorare, traficul din ce în ce mai redus de vizitatori de acolo.

Unul dintre aceștia era Ivan, casier la o filială a unuia dintre cei mai mari retaileri din Rusia. Acesta este al doilea său loc de muncă și nu-și poate permite să-l piardă în contextul actual, a spus el.

„Ei bine, în ceea ce privește situația economică, asta vă spune ceva despre situația din țară?”, a spus Ivan, arătând spre ecranul casei sale de marcat.

Monitorul afișează 13 tranzacții efectuate până în acel moment al zilei – o sumă de 3.417 ruble (aproximativ 45 de dolari). Este o joi după-amiază la sfârșitul lunii aprilie, iar Ivan spune că, în vremuri mai bune, numărul tranzacțiilor s-ar apropia de 300.

„(Goodzone) arată aproape apocaliptic”, a spus Ivan. „Mall-ul este atât de mare, încât te-ai putea rătăci și obosi plimbându-te prin el. S-ar părea că a fost construit și proiectat pentru un flux uriaș de oameni, dar eu nu am văzut așa ceva.”

Două femei care lucrează într-un magazin de cadouri au declarat pentru CNN că foarte puțini clienți mai intră în magazin.

„Practic, folosim acest magazin ca depozit”, a spus una dintre ele. Ea a adăugat că, după pandemia de Covid-19, multe companii și-au mutat activitatea online, dar afacerile în general și-au revenit – asta până la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din februarie 2022.

Femeile au spus că șeful lor se chinuie să facă față cerințelor fiscale crescute. „Proprietarul aleargă ca un nebun pentru că impozitele au crescut anul acesta, iar acum are probleme cu strângerea banilor pentru a le plăti. Este foarte dificil pentru antreprenori în acest moment”, a spus una dintre ele.

Pentru a obține venituri mai mari, Rusia a majorat anul trecut impozitul pe venit și impozitul pe profit, iar taxa pe valoarea adăugată (TVA) a fost majorată la 22% începând cu 1 ianuarie 2026.

Ruben Enikolopov, profesor de cercetare la Barcelona School of Economics, explică faptul că, la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Kremlinul avea o datorie publică redusă și rezerve mari și a pompat bani în economie prin cheltuieli militare.

„Funcționează o vreme, dar nu poate continua la nesfârșit. Cheltuielile guvernamentale au ajutat economia, dar acum ciclul de boom economic s-a încheiat. Rezervele sunt în scădere și trebuie să găsească bani de undeva, de aceea au crescut impozitele”, a spus Enikolopov.

Enikolopov a afirmat că, deși Moscova a beneficiat de prețurile ridicate la energie în timpul războiului din Orientul Mijlociu, atacurile ucrainene asupra lanțului de aprovizionare rus – în special țintirea continuă a rafinăriilor – au redus cantitatea de petrol pe care Rusia o poate vinde.

Ministrul rus al Dezvoltării Economice, Maxim Reshetnikov, a recunoscut public că recentele modificări fiscale au afectat întreprinderile.

Rusia s-a bazat pe rezervele sale, a adăugat Reshetnikov, dar „acum vedem că aceste rezerve s-au epuizat în mare parte, iar situația macroeconomică este mult mai complicată”. Sarcina principală a guvernului este de a ajuta întreprinderile să se adapteze la situația actuală, a spus el.

