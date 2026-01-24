Un portret al fostului preşedinte american George Washington, ce a inspirat bancnota de un dolar, vândut cu 2,8 milioane de dolari

Pictura în ulei, în care primul preşedinte american poartă o cămaşă cu volane şi apare privind către pictor cu o expresie serioasă, a depăşit preţul estimat (între o jumătate de milion şi un milion de dolari) după un război febril al ofertelor, care s-a încheiat în aplauzele şi uralele publicului.



Lucrarea a captat atenţia presei întrucât a fost modelul ales din cele peste o sută de portrete ale lui Stuart pentru imaginea lui Washington inscripţionată pe bancnota de un dolar.



La evaluarea peste aşteptări a valorii picturii a contribuit şi faptul că fostul preşedinte James Madison i-a comandat lucrarea lui Stuart în anul 1804, în timp ce ocupa postul de secretar de stat în administraţia preşedintelui Thomas Jefferson. Acest lucru a avut un impact major şi a atras atenţia potenţialilor cumpărători, spune Marta Willoughby, consultantă a casei de licitaţii Christie's.



Potrivit prezentării realizate de casa de licitaţii, emblematica pictură ilustrează respectul manifestat faţă de preşedintele George Washington de către aceia care l-au cunoscut mai bine şi reprezintă de asemenea o dovadă a virtuozităţii lui Stuart, unul dintre cei mai importanţi pictori portretişti ai timpului său.



Gilbert Stuart, care de-a lungul carierei sale i-a pictat pe primii şase preşedinţi ai SUA, este cel mai bine cunoscut pentru "Portretul Athenaeum", un portret neterminat al lui George Washington datând din anul 1796.



Tabloul scos la licitaţie vineri, deţinut anterior de Universitatea Clarkson (Potsdam, New York), a fost vândut împreună cu alte 43 de lucrări ce ilustrează istoria SUA, în cadrul licitaţiei "America la 250", respectiv a 250-a aniversare a independenţei Statelor Unite.



Pe lângă portretul lui George Washington, la aceeaşi licitaţie au mai ieşit în mod special în evidenţă o copie a celui de-al doilea proiect tipărit al Constituţiei SUA, care s-a vândut cu 7,3 milioane de dolari, precum şi o copie a Declaraţiei de Independenţă, vândută acum cu 5,6 milioane de dolari.AGERPRES

