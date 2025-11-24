x close
Un refugiat ucrainean devine campionul de sumo al Japoniei

de Redacția Jurnalul    |    24 Noi 2025   •   08:15
Sursa foto: Danylo Yavhusishyn

Ucraineanul Danylo Yavhusishyn are 21 de ani, 140 de kilograme și tocmai a câștigat Cupa Împăratului la sumo. În turneul care a durat 15 zile, Danylo a avut 12 victorii și a fost înfrânt de trei ori.

Pe lângă titlul de campion, tânărul este aproape să obțină Ozeki - cum este denumit al doilea cel mai înalt rang din acest sport, ceea ce ar fi o performanță istorică: cea mai rapidă promovare din istorie. 

După invazia Rusiei, în 2022 familia lui Danylo Yavhusishyn s-a refugiat în Germania. În același an, sportivul s-a mutat singur în Japonia, fără să cunoască limba, dar având o experiență de amator în sumo, judo și lupte libere.

Trecut de trei ani la profesionism, a impresionat cu abilitățile sale. Reputația lui este că își învinge adversarii cu tactici rar folosite, fiind apreciat atât de public, cât și de experți. 

Numele său japonez este Aonishiki Arata, în componența căruia se află și cuvântul nipon pentru „albastru”, care este o referire la steagul ucrainean. 

Aonishiki, a fost unul dintre cei mai aclamați luptători la Marele Turneu de Sumo de luna trecută de la Royal Albert Hall din Londra, notează BBC. Mulți consideră că va deveni primul european care atinge cel mai înalt rang de sumo - mare campion Yokozuna. 

Aonishiki a încercat prima dată sumo-ul la vârsta de șapte ani și este al doilea ucrainean care ajunge în divizia de elită a acestui sport.

