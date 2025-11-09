x close
Jurnalul.ro Ştiri Externe Ungaria susţine că exceptarea de la sancţiunile vizând importurile de hidrocarburi ruseşti se aplică pe termen nelimitat

de Redacția Jurnalul    |    09 Noi 2025   •   12:20
Sursa foto: Hepta

Ungaria a susţinut sâmbătă că a obţinut o exceptare pe termen nelimitat de la sancţiunile americane menite să împiedice importurile de petrol şi gaze ruseşti, contrazicându-l astfel pe un reprezentant al Casei Albe care afirmase vineri că această exceptare se aplică doar pentru un an, transmite Reuters.

Preşedintele american, Donald Trump, a impus luna trecută sancţiuni directe împotriva Rusiei vizând în special giganţii petrolieri Rosneft şi Lukoil, o decizie ce ameninţă cu noi sancţiuni entităţile ce achiziţionează petrol rusesc de la aceste companii.

''Prim-ministrul a fost clar. El a convenit cu preşedintele SUA că am obţinut o exceptare nelimitată de la sancţiuni. Nu există nicio sancţiune asupra transporturilor de petrol şi gaz către Ungaria, pentru o perioadă nelimitată'', a scris ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, pe Facebook.

Premierul ungar, Viktor Orban, un aliat de multă vreme al lui Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu preşedintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere.

După încheierea întrevederii, un reprezentant al Casei Albe a anunţat că Washingtonul i-a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile americane menite să împiedice importurile de petrol şi gaze ruseşti.

El a precizat, însă, că Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat (GNL) american în baza unor contracte în valoare totală de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Ungaria şi-a menţinut dependenţa de gazul şi petrolul ruseşti chiar şi după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022, ceea ce i-a atras critici dure din partea mai multor ţări din Uniunea Europeană şi NATO.

Datele Fondului Monetar Internaţional (FMI) arată că în 2024 Ungaria a importat din Rusia 74% din necesarul său de gaz şi 86% din cel de petrol.

AGERPRES

