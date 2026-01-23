x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Palmă UE pe obrazul lui Zelenski: „Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele!”

Palmă UE pe obrazul lui Zelenski: „Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele!”

de Redacția Jurnalul    |    23 Ian 2026   •   10:36
Palmă UE pe obrazul lui Zelenski: „Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele!”
Sursa foto: Hepta/Volodimir Zelenski a acuzat UE de lipsă de acțiune

Uniunea Europeană a reacționat la criticile dure formulate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, subliniind sprijinul pe care blocul comunitar l-a acordat Ucrainei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat la criticile formulate de liderul ucrainean în discursul său de joi. Șefa executivului european a respins acuzațiile președintelui și a subliniat rolul major al Uniunii în sprijinirea Kievului.

„De patru ani susținem lupta eroică a poporului ucrainean. Cred că, din partea noastră, faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. Suntem cel mai mare susținător al Ucrainei în ultimii patru ani, peste 193 de miliarde de euro, iar Consiliul European tocmai a decis să adauge la această sumă încă 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani”, a declarat von der Leyen, citată de Sky News.

„Știm că nu vom egala niciodată sacrificiul poporului ucrainean, dar ceea ce putem face este să fim alături de ei și cred că cifrele vorbesc de la sine”, a mai precizat președinta.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut joi, la Davos în care a lansat o serie de critici la adresa Europei. Acesta a subliniat lipsa de acțiune în ceea ce privește urmăririle penale împotriva Rusiei, repetând criticile președintelui Trump și afirmând: „Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri în prezent”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Volodimir Zelenski ue ajutor ucraina
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri